İdlib'den Kudüs ve Gazze'ye mesaj var...

Suriyeli grafiti sanatçısı, Filistinlilere dayanışma mesajları göndermek için yıkılmış duvarlara resim çiziyor.

Suriyeli grafiti (duvar yazısı) sanatçısı, İdlib'deki hava saldırılarında hasar gören duvarlara çizdiği resimleri ile Filistin'de süren İsrail zulmüne tepki gösterirken, Filistinlilere destek mesajları veriyor.

İdlib iline bağlı Binniş ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Aziz Esmer, Esed rejiminin hava saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına bir yıldır Suriye’deki iç savaşı anlatan resimler çiziyor.

Sanatçı Esmer, yıkıntılar içindeki nadir sağlam kalmış duvarlara Filistin halkının direnişini resmediyor.

Esmer, yaptığı açıklamada, "Bu duvardaki resim, Gazze’deki halkın intifadasına katılan engelli bir Filistinlinin tekerlekli sandalyesinden elindeki sapan ile direnişini anlatıyor. Özgür Suriye halkının bayrağının yanında çizdim. Filistinlerin 70 yıl yaşadığı zulüm ve katliam, bizim 7 yılda yaşadığımızın aynısıdır." dedi.

Resimlerini Nekbe’nin 70. yıldönümünde Filistin ve Suriye halkının yüzlerinin ve yaralarının benzediğini göstermek için çizdiğini söyleyen Esmer, "Filistinlilere, yaşadığımız bütün elem ve acılarımıza rağmen Allah onları muzaffer kılsın diye dua ederiz." diye konuştu.

Esmer'in daha önce yaptığı çizimlerde de "Mescid-i Aksa'ya özgürlük", "Umut", "Kamplarınızı alın, vatanımızı iade edin" gibi ifadeler yer almıştı.