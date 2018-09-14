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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

İdlib diken üstünde

14 Eylül 2018, Cuma
Saldırılar sonucu viraneye dönen İdlib kasabalarındaki sivil halk diken üstünde.

Suriye rejiminin ele geçirmek istediği İdlib’e yönelik Rus savaş uçaklarının desteğiyle başlattığı hava harekâtları şehrin kırsalındaki köy ve kasabaları viraneye çevirdi. Bombalanan köyler enkaza dönüşürken, hem hava saldırıları hem de kimyasal silâh kullanılacağı iddiasının ardından İdlib kırsalındaki siviller çareyi göç etmekte buldu. Suriye’nin İdlib vilayetinden kaçan sivillerin ise, Türkiye’nin gözlem noktalarının yakınına yerleştiği bildirildi. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre şimdiye dek İdlib’den 30 bin sivil kaçtı.

Gelen haberlere göre ise evlerini terk eden sivillerden bazıları, kentin güneyindeki Sarman kasabası yakınlarına göç etti.  Suriyeli aileler, Türk gözlem noktasının bulunduğu bölgedeki zeytinlik ve boş araziye kurdukları çadırlarda barınıyor. Türkiye, ‘garantör ülke’ sıfatıyla İdlib’e gözlem noktaları kurmuştu.

Bölgeyi felâkete sürüklemeyin

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ve Suriye rejiminin hava saldırısı düzenlediği İdlib’e herhangi bir operasyonun problemli olan bölgeyi bir felâkete sürükleyeceği uyarısında bulundu. İdlib’in yeni bir krizin eşiğinde olduğunu söyleyen Bakan Akar, “Rusya, İran ve müttefiklerimizle barış ve istikrarın getirilmesi, insanî dramın engellenmesi için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi. İdlib’e yönelik askerî operasyonun yanlış olacağını dile getiren Akar, “İdlib’de herhangi bir askerî operasyon, zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler.” ifadelerini kullandı. Akar ayrıca, bölgede yeni bir insanî krizin önüne geçmek için Rusya ve İran ile diyalog halinde olduklarını belirtti.

Köyler sessizliğe büründü

Haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre hava saldırıları ile İdlib’in Cisr Eş Şugur ilçesi ile köylerdeki siviller yerleşim alanlarının enkaza dönüşmesiyle zorunlu göçe mecbur kaldı. Geçmişte nüfusu 45 bin olan Cisr Eş Şugur ilçesinin nüfusu 15 bine kadar gerilerken, köylerde ise neredeyse kimse kalmadı. Hava saldırılarının olduğu köylerde yaşayanlar hem bombardımandan hem de son günlerde kimyasal silâh kullanılacağı iddiasının ardından tedirgin olunca bulundukları yerleri terk etti. Köylerde yaşayanlar güvenli gördükleri iç kesimler ya da İdlib merkezi veya ilçelerine giderek saldırılardan korunmaya çalışıyor. Sivillerin terk etmesiyle köyler sessizliğe bürünürken, siviller saldırıların durması halinde yeniden evlerine dönmek istediklerini ifade ediyor. 

Haber Merkezi

Etiketler: Suriye, İdlib, sivil
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