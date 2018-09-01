“İdlib’e askerÎ müdahale felâket olur” uyarısında bulunan, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “İdlib’de asıl endişemiz sivillerin korunması” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “İdlib’de asıl endişemiz sivillerin korunması” dedi. Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Suriye’nin İdlib şehrindeki askerî çatışma ihtimaline ilişkin, “Buradaki asıl endişemiz sivillerin korunması. İdlib’e askerî bir müdahalenin felâket olacağını zaten birçok kez söyledik” diye konuştu. İdlib’deki 2,9 milyon sivilden 2 milyonunun insanî yardıma muhtaç şekilde yaşadığına dikkati çeken Dujarric, “(Suriye’deki) Bütün taraflar, uluslar arası kanunlar altında sivillerin korunmasından sorumlu. Yapabilecekleri ne varsa yapmalılar. Umarım daha büyük bir insanî dramı engellemek için her şey yapılır” ifadelerini kullandı.

‘Kusursuz bir fırtına’ yaklaşıyor

Dujarric, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın İdlib konusunda Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Mistura, bu sabah Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin İdlib şehrinde “kusursuz bir fırtınanın” yaklaşmakta olduğu uyarısında bulunmuş, Astana sürecinin garantörlerine bu konuda daha fazla zaman verilmesi çağrısı yapmıştı.

Çavuşoğlu: ABD istihbarat paylaşmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Times gazetesine verdiği mülâkatta Suriye ordusunun İdlib’e operasyon hazırlığında olduğu dönemde, ABD’nin bölgedeki aşırıcı gruplara dair istihbaratını Türkiye ile paylaşması gerektiğini söyledi. BBC Türkçe’nin Times’tan aktardığına göre Çavuşoğlu, Suriye’de yaşanan çatışmalı ortamla ilgili olarak “Herkes kimin aşırıcı olup olmadığını biliyor, çünkü herkesin sahada ajanları var.

Şimdi herkese önerimiz şu; terörist grupları ılımlılardan ayırmak için birlikte çalışmalıyız. Bu gruplar bazı bölgelerde birbirlerinden tamamen ayrılar, bazı yerlerde ise iç içe geçmiş durumdalar. Yani kolay değil, ama birlikte yapabiliriz” dedi. Gazete, Türkiye’nin bir istihbarat paylaşımı anlaşmasına aracı olma girişiminin, Suriye’deki çatışmanın tarafları arasındaki arabuluculuk rolünü de genişleteceği yorumunu yaptı.