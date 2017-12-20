İdlib'e yine siviller öldü!

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırısında 17 sivil öldü.

Suriye'nin İdlib iline bağlı çatışmasızlık bölgesinde yer alan Maarşurin köyüne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 17 sivil öldü. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde İdlib'in Maarşurin köyüne düzenlenen hava saldırısında en az 17 sivil öldü, 35 sivil yaralandı. Uçak gözlemevinden aldığımız bilgiye göre, saldırıyı, Lazkiye'deki Humeymim üssünden kalkan Rus savaş uçakları düzenledi." dedi. Yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında, ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten Yusuf, yaralıların da bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. AA

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