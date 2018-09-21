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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

'İdlib'i terör unsurlarını temizlemek için Ruslarla beraber çalışıyoruz'

21 Eylül 2018, Cuma 12:35
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İdlib'de silahlardan arındırılmış alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(İdlib'de) Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor." dedi. 

Kalın, "Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel barış diplomasisini yürütürken uluslararası toplumun üzerine düşen siyasi ve insani sorumluluğu da yerine getirmesi gerekiyor. Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma, biz buna sadığız, gereğini yapacağız.

Fakat eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG ve PYD ile angajmanının devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bir tarafta Münbiç yol haritasını uygularken öbür tarafta YPG ve PYD'ye her tür silah desteğinin, finans desteğinin, siyasi desteğin, medya desteğinin verilmeye devam edilmesi kabul edilemez." diye konuştu. 

"MİT'în yurt dışı operasyonları sürecek"

Kalın, "MİT ve ilgili güvenlik kurumlarımızın yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam edecek. Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın, kimle sahada işbirliği yaparsa yapsın Türkiye'ye karşı işledikleri suçlar karşılıksız, cezasız asla kalmayacaktır. Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka ama mutlaka adaletin önüne çıkartılacaktır. Buradan bütün terör örgütlerine bu açık ve net bir uyarı olarak ifade etmek istediğimiz bir husustur. FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin." şeklinde konuştu. 

"Bütün yükü Türkiye'nin yüklenmesi kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, "Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarına yüklenmesi ne adildir ne de doğrudur. Kabul edilemez. (İdlib'deki 12 gözlem noktası) Sayı ile ilgili değil ama takviye noktasında gerekli adımlar bundan sonra da atılmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya
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