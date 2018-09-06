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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İdlib kan gölüne dönmesin

06 Eylül 2018, Perşembe 01:00
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’in “kan gölüne” dönebileceği uyarısında bulundu.

İsviçre’nin Cenevre kentinde konuşan, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’in “kan gölüne” dönebileceği uyarısında bulundu. De Mistura, bölgedeki çatışmanın Suriye’deki çatışmalar içinde en kanlısı olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruna bir çözüm bulması gerektiğini aktaran de Mistura, bugünkü İdlib bombardımanının görüşmelerin iyi gitmediğinin bir göstergesi olabileceğini belirtti. Putin ve Erdoğan, Cuma günü Tahran’da İran Devlet Başkanı Ruhani’yle buluşacak. De Mistura, iki lidere bu buluşmayı beklemeden bir telefon görüşmesi yapma çağrısında bulundu.

Kremlin: İdlib, ‘terörist yuvası’

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ve müttefikleri İran ile Rusya’ya yaptığı ‘İdlib’e pervasızca saldırmamaları’ uyarısına Rusya’dan cevap geldi. BBC’nin haberine göre, İdlib’in ‘terörist yuvası’ olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Bölgenin ne kadar tehlikeli ve Suriye’deki tüm durumu ne kadar olumsuz etkileme potansiyeli olduğunu hesaba katmadan uyarı yapmak, bütüncül bir yaklaşım değil” dedi. Peskov İdlib’deki militanların Suriye barış sürecine zarar verdiğini ve bölgeyi Suriye’deki Rus birliklerine saldırabilecekleri bir üs olarak kullandıklarını savundu.

Çözüm Ankara – Şam diyaloğu 

Ankara olası bir İdlib operasyonuna karşı alarmda. ABD’li ve Avrupalı müttefikleri ile temaslarını sürdüren Türkiye, İdlib’den olası bir göç dalgasını sınırın öte tarafında tutmak istiyor. Tahran’da devlet başkanları düzeyinde 7 Eylül’de yapılacak Suriye zirvesi, Rusya’nın İdlib’i yeniden vurmaya başlamasıyla daha da kritik hale geldi. İdlib’e düzenlenecek askeri bir operasyonu “felaket” olarak niteleyen ve operasyonun ancak sınırlı olabileceğini düşünen Ankara’daki yetkililer, Rusya ve İran’ı bu yönde ikna çabalarını “son dakikaya kadar” sürdürmeye kararlı olduklarını belirtiyor.

Ortadoğu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Suriye Uzmanı Oytun Orhan, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, İdlib meselesine ABD Başkanı Donald Trump’ın da “pervasızca saldırmayın” tweeti atarak doğrudan müdahil olduğunu hatırlatıyor ve İran, Rusya ve Esad rejiminin İdlib’den sonra YPG bölgelerini hedef alacağını söylüyor. “Trump, YPG bölgelerini hedef tahtası olmaktan kurtarmak istediği için İdlib’in düşmesini istemiyor. Avrupa ülkeleri de bölgedeki silahlı grupların yarattığı tehlike kadar, göç dalgasından ürktüğü için İdlib konusunda hassas” diyen Orhan, Rusya’nın da Türkiye’den tamamen bağımsız bir şekilde İdlib’de hareket edemeyeceğini öngörüyor.

Kalıcı çözüme ulaşılamaz 

Orhan, “Rusya da Ankara’yla anlaşmaya çalışacak. Çünkü geniş bir İdlib operasyonu ile Ankara’nın güvenliği tehlikeye girerse Ankara da buna karşılık verir. Hatta Avrupa da karşılık verir ki Rusya bunlarla uğraşmayı tercih etmeyecek görünüyor. Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) konusunda Türkiye ile ortak çalışmayı tercih edecek bir çizgide ilerliyor” yorumunu yapıyor. Orhan, 7 Eylül’deki zirvede de Rusya’nın, Türkiye ve İran’la Suriye konusunda bu prensipler üzerinden bir orta yol bulmaya çalışacağını belirtiyor. Orhan, bu orta yolun da Ankara’nın istediği gibi İdlib operasyonunun sınırlı tutulması çerçevesine oturabileceğini anlatıyor.

“Çünkü Rusya esasen ABD ile Suriye içinde savaşa girmek istemiyor” diyen Orhan, orta yolun bulunması durumunda bile Suriye’de çözümün sınırlı olacağına, kalıcı bir çözüme böylelikle ulaşılamayacağına dikkat çekiyor. “Peki, kalıcı çözüm nedir?” sorusunu Orhan, “Suriye’de kalıcı bir rejim var. O da Esad rejimi. Ankara’nın bir şekilde Şam’la diyalog başlatması gerekiyor. Kişiler düzeyinde olmasa bile kurumlar düzeyinde bu olabilir” sözleriyle cevaplıyor. İdlib meselesinden sonra en çok bu konu üzerinde durulacağına vurgu yapan Orhan, Ankara-Şam diyaloğunun Suriye’de çözümün kilit noktası olacağını öngörüyor.

 

 

Etiketler: İdlib, Suriye, Türkiye, Rusya, BM
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