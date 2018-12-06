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6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İdlib'teki kamplara halı ve portatif yatak yardımı yapıldı

06 Aralık 2018, Perşembe 10:00
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda kalan bin aileye halı ve portatif yatak yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarına destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle yardım çalışmalarının daha da yoğunlaştırıldığını belirten Tosun, "Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanlar ülkenin kuzeyindeki kısmen daha güvenli bölgelere geliyor. Her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısı da bu nedenle artıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle en hayati ihtiyaçlarını dahi temin edemeyen ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz.’’ dedi.

İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan bin aileye halı ve portatif yatak yardımı yapıldığını aktaran Selim Tosun, "Ölümden kaçarak uzun yolculuklar sonucu İdlib'teki kamplara sığınan Suriyeli ailelere destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bin aileye halı ve yatak dağıtımı yaptık. Gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.  

AA

Etiketler: İdlib, insani yardım
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