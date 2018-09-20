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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

İdlib uzlaşmasından Suriye de memnun

20 Eylül 2018, Perşembe 23:43
Suriye hükümetinin Soçi’deki zirveden çıkan kararlardan dolayı memnun olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Yuva, zirveden çıkan kararlarla İdlib’de bir kimyasal saldırı senaryosunun önüne geçildiğini vurguladı.

Bölgede ciddî bir İran düşmanlığı olduğuna dikkat çeken Yuva’ya göre, İran’ın bu operasyona katılması herhangi bir katkı yapmaz. Soçi’deki Erdoğan-Putin zirvesinin ardından İdlib’e askerî müdahale şimdilik ertelendi. Suriye hükümeti ile beraber diğer birçok ülke tarafından memnuniyetle karşılanan anlaşma çerçevesinde Rusya ve Türkiye eliyle bir ‘çatışmasızlık bölgesi’ oluşturulacak. Gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Şam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Yuva, “Soçi Zirvesi’nin Şam’da bulduğu yankıyı genelde olumlu olarak nitelendirmek mümkün” dedi.

Şam zirveye destek verdi

“Zira hem Suriye İçişleri Bakanlığı hem Suriye Parlamentosu hem Suriye’de siyasî kararların inşasında önemli pozisyonlarda olan yetkililerle olan görüşmelere, beyanatlara baktığınız zaman Soçi Zirvesi’nden çıkan kararların memnuniyet verici olduğu yönünde açıklamalar var” diyen Prof. Dr. Mehmet Yuva, “Şüphesiz Suriye devletinin kendi açıklamaları bununla birlikte ifade edildi. Yani Suriye’nin tamamına egemen olma ve İdlib’i terörden temizleme vs. bunlar meşrû bir devletin anlaşılabilir açıklamalarıdır. Ama zaten Suriye devletinin Soçi Zirvesi’ne destek verdiği ve Soçi Zirvesi’nin Suriye devletinin bilinci dahlinde bilgilendirilerek yapıldığını ifade etmiştik. Bu ifademize birçok kesim şüpheyle bakmıştı, sorgulamıştı. Fakat biz ısrarla Ruslarla Suriyeliler arasında yapılan Soçi Zirvesi öncesi görüşmelerde aslında Soçi’den bu tür olumlu kararların çıkacağı beklentisi içerisindeydik ve bizi yanıltmadı” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: suriye, idlib, mutabakat, uzlaşma
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