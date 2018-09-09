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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İhvan’a 75 idam

09 Eylül 2018, Pazar 08:30
Mısır’da 2013 yılında askeri darbenin ardından Rabia Meydanı’nda düzenlenen oturma eylemi nedeniyle 700 kişinin yargılandığı davada 75 kişi hakkında idam cezası verildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, diğer 600’den fazla kişi ise farklı hapis cezalarına çarptırıldı. Hakkında idam cezası verilenler arasında Müslüman Kardeşler’in önde gelen isimleri de yer alıyor. Bu kararla birlikte, 2013 yılında askeri darbe sonrası Müslüman Kardeşler’in başşehir Kahire’nin Rabia Meydanı’ndaki eylemler dolayısıyla yapılan ve yaklaşık 700 kişinin cinayet ile şiddeti kışkırtmak gibi suçlarla hâkim önüne çıkarıldığı toplu yargılama süreci sona erdi. Başşehir Kahire’nin güneyinde bulunan devasa Tora Cezaevi Kompleksi’nde yapılan duruşmada, Müslüman Kardeşler örgütünün bazı önemli isimleri idam cezasına çarptırıldı. Bu isimler arasında Müslüman Kardeşler destekli Özgürlük ve Adalet Partisi’nin Başkan Yardımcısı Essam el Eryan ve Genel Sekreteri Muhammed Beltagi de yer alıyor.

Etiketler: mısır, ihvan, idam
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