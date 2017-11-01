İİT'den New York'taki terör saldırısı ile ilgili açıklama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin New York eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, dün düzenlenen terör saldırısında ölenlerin yakınlarına, ABD halkı ve yönetimine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Masum sivillere yönelik bu tür terör saldırılarından üzüntü duyduğunu vurgulayan Useymin, İİT'nin, her türlü şiddet ve teröre karşı sabit tutumunu yineledi. Useymin, terörün "dininin, ülkesinin ve ırkının" bulunmadığını, şekli ve türü ne olursa olsun her türlü terörle mücadele için bölgesel ve uluslararası çaba gerektiğini aktardı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 8 kişinin öldüğünü, en az 12 kişinin yaralandığını açıklamıştı. AA

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