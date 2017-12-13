İİT Kudüs için toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirve kapsamında, ilk olarak Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapıldı. İİT Olağanüstü Zirvesi kapsamında, aile fotoğrafı çektirildi. Katılımcıların salona geçmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Zirvenin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak. Zirveye, Başbakan Binali Yıldırım da katılıyor. İİT Olağanüstü Zirvesi'ne 48 ülkeden katılım olurken, Afganistan, Azerbaycan, Brunei, Endonezya, Filistin, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Komorlar, Lübnan, Sudan, Ürdün ve Yemen cumhurbaşkanı, devlet başkanı ya da kral, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Cibuti, Kazakistan Meclis Başkanı, Pakistan ve Malezya başbakan, Özbekistan senato başkanı, Umman Sultan'ın özel temsilcisi düzeyinde katılım sağlıyor. Gözlemci ülkelerden KKTC'yi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, misafir ülke statüsünde bulunan Venezuela'yı da Devlet Başkanı Nicolas Maduro temsil ediyor. AA

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