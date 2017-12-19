"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

19 Aralık 2017, Salı 18:41
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentinde başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 5 kişinin öldüğü, yaralı sayısının 93'e yükseldiği bildirildi.

Süleymaniye'nin Ranya İlçesi Sağlık Müdürü Taha Muhammed, yaptığı açıklamada, dünden bu yana devam eden gösterilerde 5 eylemcinin güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu öldüğünü belirtti.

Muhammed, ilçede ayrıca 36'sı güvenlik güçlerinden 70 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ranya Kaymakamı Abdulhamid Abdullah ise ilçede durumunun kötüye gittiğini belirterek, göstericilerin Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Kürdistan İslami Birlik Partisi binalarını ateşe verdiğini kaydetti.

Süleymaniye kent merkeziyle Taktak, Koy Sancak, Çemçemal ve Kifri ilçelerinde ise gün içerisinde 23 kişi daha yaralanmıştı.

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Deşişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kent merkezinde bazı öğretmenlerin geciken maaşlar ve yolsuzluk karşıtı dün başlayan protestosu kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki KDP'nin güçlü olduğu Erbil ve Duhok'ta ise herhangi bir protesto düzenlenmedi.

IKBY'deki ekonomik kriz

IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik kriz yaşanıyor. Irak anayasasına göre, Erbil yönetimi ülkede elde edilen petrol gelirinden yüzde 17'lik bir paya sahip ancak, Nuri el-Maliki başbakanlığı döneminde IKBY'nin kendi başına petrol satmasını gerekçe göstererek, Erbil'in bütçeden alacağı payı 2014'te kesmişti.

Haydar el-İbadi'nin başbakan olması ve yeni hükümeti kurmasıyla Bağdat-Erbil yönetimleri, petrol satışında uzlaştı fakat Bağdat yönetimi halihazırda bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek Erbil'in payının cüzi bir kısmını gönderiyor.

Bütçe kesintisiyle başlayan ekonomik kriz, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın üçte birini ele geçirmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle derinleşti. Erbil yönetiminin resmi verilerine göre, IKBY'de hükümetten maaş alan yaklaşık 1 milyon 400 bin memur bulunuyor.

Memurların maaşı, kesintili bir şekilde günlük ihraç edilen petrol gelirinden ödeniyordu. Erbil yönetimi, Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin Kerkük vilayetinde tam kontrolü sağlanmasıyla petrol gelirlerinin yarısını kaybetti. Erbil yönetimi günlük ortalama 550 bin varil petrol ihraç ederken, Kerkük'teki petrol kuyularını kaybetmesinden sonra bu oran yarı yarıya düştü.

Öte yandan İbadi yönetimi ise bu sayının gerçeği yansıtmadığını savunarak, söz konusu memur kaydının merkezi yönetim tarafından yeniden tutulduğunu, bunun tamamlanması halinde ortaya çıkacak gerçek sayıya göre maaşların ödeneceğini ifade ediyor.

AA

Etiketler: ıkby
Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    294. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

    Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

    ''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

    2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

    Riyad'da patlama sesi!

    İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

    ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

    Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

    Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

    Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi: Türkiye

    Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

    Esad YPG'ye hain dedi

    93 kayyım incelemeye alındı

    Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu

    En Çok Okunanlar

    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
    Genel

    Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
    Genel

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist patentli Menemen Kumpası
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
    Genel

    AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
    Genel

    Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
    Genel

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.