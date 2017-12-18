IKBY'de gerilim: 'Yönetim düşürülünceye kadar' gösterilere devam çağrısı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Yeni Nesil Hareketi, mevcut Erbil yönetimi düşürülünceye kadar hükümet karşıtı gösterilere devam edilmesi çağrısında bulundu.

Süleymeniye kent merkezli IKBY'nin zengin iş adamlarından Şasivar Abdulvahid öncülüğündeki Yeni Nesil Hareketi, bu sabah başlayan, kısa sürede kitlesel gösterilere dönüşen hükümet karşıtı protestolara devam edilmesi çağrısı yaptı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, mevcut hükümet görevi bırakana kadar "gösterilerin yaygınlaştırılması ve sivil bir devrim gerçekleştirilmesi" talep edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni Nesil Hareketi, yasallığını ve meşruiyetini kaybeden hükümetin düşürülmesi için tüm vatandaşların cesur bir şekilde gösterilere katılması, taleplerini yüksek tutması ve bunu yaygınlaştırmasını istiyor."

"Referanduma Şimdi Hayır" kampanyasıyla adını duyuran Yeni Nesil Hareketi, 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandum karşıtı eylemleri destekliyordu.

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Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi: Kriz derinleşirse bunun yansımaları IKBY ile sınırlı kalmaz

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi, IKBY'de devam eden hükümet karşıtı gösterilerden dolayı krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, "Kürt vatandaş, geciken maaşların ödenmesi konusunda acil çözüm beklerken, merkezi yönetimle kuzey bölgesel yönetimi arasındaki krizin yansımalarının faturasını ödemeye terk edildi. Kuzeydeki kriz derinleşirse bunun yansımaları IKBY ile sınırlı kalmaz." ifadelerini kullandı.

İki yönetim arasındaki krizin acilen çözülmesi çağrısı yapan Allavi, Süleymaniye ve çevresinde yaşanan gösterilere karşı merkezi yönetimi sorumlu davranmaya çağırdı.

Süleymaniye kent merkezinde bu sabah bir araya gelen bazı öğretmenlerin maaş kesintisi ve yolsuzluk karşıtı gösterisi kısa bir süre içerisinde kitlesel protestoya dönüşmüştü. Göstericiler daha sonra Piremegron kasabasındaki bazı siyasi partilere ait binalar ve kaymakamlık binasını ateşe vermişti. Olaylarda 2 kişi yaralanmıştı.

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IKBY'deki gösterilerde parti merkezleri ateşe verildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti ve çevre bölgelerdeki memurlar, maaşlarının ödenmemesi ve kamu kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Süleymaniye'deki Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenlere, kısa süre içinde diğer memurlar ile vatandaşların da destek vermesiyle eylem kitlesel gösteriye dönüştü.

IKBY ve Irak merkezi hükümeti karşıtı sloganlar atarak Eğitim Müdürlüğü binasının önünden kent merkezindeki meydana doğru yürüyüşe geçen öfkeli kalabalık, yaklaşık 3 yıldır maaşlarını kesintili olarak almalarına neden olan "maaş krizine" çözüm bulunmasını istedi.

Öğretmenlerin yanı sıra din adamları ve polis gibi her kesimden devlet memurunun katıldığı gösteride, "Artık Yeter", "26 yıllık yolsuzluk ve hırsızlığa son", "Yolsuzluk yapanlar yargılanmalı" ve "Öğretmen ve memur maaşları nerede" şeklinde yazıların bulunduğu pankartlar taşındı.

Siyasi parti merkezleri ateşe verildi

Süleymaniye kentinde sabah başlayan hükümet karşıtı gösteriler, kentteki siyasi parti merkezlerinin ateşe verilmesiyle devam etti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran, KYB ve Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) Süleymaniye kentinin Piremegron kasabasındaki merkezleri göstericiler tarafından ateşe verildi. Söz konusu parti merkezlerinin bulunduğu binalarda hasar oluştu.

KDP'nin Süleymaniye ve Halepçe Sözcüsü Eta Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Piremegron kasabasındaki bazı göstericiler, parti merkezimize saldırıp, binayı ateşe verdi. Herhangi bir can kaybı yok." dedi.

Süleymaniye kent merkezindeki göstericilerin yer yer ateş yaktığı ve sokak başlarını tutmaya devam ettiği görülüyor.

Sabah saatlerinde Süleymaniye kent merkezindeki Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan bir grup öğretmenin başlattığı eylem, diğer memurlar ile vatandaşların da destek vermesiyle kısa sürede büyüyerek tüm kente yayıldı.

"Artık dayanacak gücümüz kalmadı"

Sadık Ömer isimli gösterici, "Hükümetten talebimiz, öğretmen ve tüm memurların durumunu düzeltmesi ve maaş kesintisine son vermesi. Artık dayanacak gücümüz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Alınan güvenlik önlemlerinin önceki gösterilere göre çok sıkı olmadığı görülürken, polisin eylemcilere yaklaşmadığı dikkati çekti.

Maaş krizi ile kamu kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek isteyen Iraklılar, Süleymaniye kent merkezinin yanı sıra, Halepçe kenti ile Çemçemal, Kelar, Ranya ve Seyid Sadık gibi ilçelerde de gösteriler düzenledi.

IKBY'deki ekonomik kriz

IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik ve mali kriz yaşanıyor. Irak anayasasına göre Erbil yönetimi, ülkede elde edilen petrol gelirinden yüzde 17'lik bir paya sahip. Ancak Nuri el-Maliki, başbakanlığı döneminde IKBY'nin kendi başına petrol satmasını gerekçe göstererek, Erbil'in bütçeden alacağı payı 2014'te kesmişti. Daha sonra Haydar İbadi'nin başbakan olması ve yeni hükümeti kurmasıyla Bağdat-Erbil yönetimleri, petrol satışında uzlaştı. Fakat Bağdat yönetimi şimdi de bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek Erbil'in payının cüz'i bir kısmını gönderiyor.

Bütçe kesintisiyle başlayan ekonomik kriz daha sonra terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın üçte birini ele geçirmesi ve petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüşle derinleşti.

Erbil yönetiminin resmi verilerine göre IKBY'de hükümetten maaş alan yaklaşık 1 milyon 400 bin memur bulunuyor.