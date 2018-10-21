"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

IKBY'de nihai seçim sonuçları belli oldu

21 Ekim 2018, Pazar 09:15
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçiminin nihai sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti oldu.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, nihai sonuçlara göre, KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi oldu.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye kazanarak ikinci parti oldu.

Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.

IKBY'de seçime ilk kez giren Yeni Nesil Hareketi 8 milletvekili çıkardı.

İslami Toplum Partisi (Komel) 2013 seçimine göre oylarını artırarak 7 sandalye kazandı.

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan İslami Hareketi Partisinin (Bizutnava) kurduğu "İslaha Doğru" ittifakı son seçimlerde aldığı oyların yarısını kaybederek 5 milletvekili çıkardı.

Seçim sonuçlarının onaylanması için 5 üyenin onayına ihtiyaç var

IKBY seçim komisyonu 9 üyeden oluşuyor ve seçim sonuçlarının onaylanması için 5 üyenin onayına ihtiyaç duyuluyor.

30 Eylül'deki seçimin nihai sonuçlarını komisyondaki 5 üye onayladı, 4'ü red oyu verdi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül’de genel seçim için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı.

Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak açıklanmıştı.

AA

Etiketler: ıkby, seçm
Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2B'den 2 milyar lira gelir bekleniyor

    'İçi de dışı da kırmızı'

    Dört yüz ton ağırlığında

    Sürücüsüz hizmet verecek

    Cammu Keşmir'de tansiyon düşmüyor

    11 haftanın en düşük seviyesini gördü

    'Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım'

    TBMM'nin 2 ay sürecek bütçe mesaisi başlıyor

    Sarı-lacivertliler, golü unuttu

    NYT'den Trump'a Cemal Kaşıkçı eleştirisi

    Afganistan terör saldırılarının gölgesinde sandık başında

    Suud: Soruşturma vakit alır

    Meteoroloji 5 ili daha uyardı

    Çin'de maden ocağındaki patlamada son durum?

    'Kaşıkçı'nın cesedi nerede?'
    📷

    Karikatürler

    Yoğunluğumdan faydalanıp espiri yapmayın lütfen...

    Cinayet çuvala sığmıyor

    Avustralya Nur Vakfı’ndan Pakistan’a yardım eli

    Kudüs Valisi İsrail tarafından gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Musîbetler karşısında sabır içinde şükretmeli
    Adnan NACİR

    Eyyyt!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eğitim, bilim, demokrasi ve din
    Genel

    Cinayet çuvala sığmıyor
    Fazilet Kırmızı

    Ahirzaman, zor zaman!
    Faruk ÇAKIR

    Aileyi nasıl koruyalım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara (4)
    Cevher İLHAN

    “Bediüzzaman’a iade-i itibar kararı”nı Tataristan’a ilettik
    Cevher İLHAN

    “Camide mevlide izin yok”!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.