IKBY'de siyasi deprem

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde hükümete karşı protestolar devam ederken muhalefetteki Goran ile Komel partileri hükümetten çekilme kararı aldı. Goran üyesi olan IKBY Meclisi Başkanı Yusuf Muhammed de istifa etti.

​Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) maaşların aylardır ödenmemesi ve yolsuzluklara karşı protesto gösterilerinden ölüler ve yaralılarla ilgili haberler gelirken muhalefetteki Goran'a yakın televizyon kanalı NRT'nin kapatılmasının ardından yeni bir siyasi kriz çıktı. Irak hükümet güçleri karşısında hezimete uğrayan Mesut Barzani'nin IKBY Başkanlığını bırakması üzerine oluşturulan ulusal birlik hükümeti çatırdadı. Goran hükümetten bütün bakanlarını çekerken Goran üyesi Yusuf Muhammed de IKBY Meclisi Başkanlığı görevinden istifa etti.

5 ÖLÜ, 100'E YAKIN YARALI

Erbil merkezli Rudaw, Goran (Değişim Hareketi) ile Kürdistan İslami Topluluk (Komel) partilerinin hükümetten çekilme kararını aldığını duyurdu. Buna göre, Goran ile Komel'in kabinedeki bakanları da istifa edecek. Rûdaw’a konuşan Komel Sözcüsü Rebwar Hamed ''Goran ile birlikte hükümetten çekilme kararı aldık'' dedi. Reuters de Goran kaynaklarına dayanarak aynı haberi son dakika olarak duyurdu. Pazartesiden beri protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi ve ateş açması sonucu ise en az 5 kişi öldü ve 100'e yakın kişi yaralandı.

GORAN'A KARŞI MECLİSİ ÇALIŞTIRMAMIŞLARDI

IKBY’nin bölgesel meclisinin başkanı olan Goran üyesi Yusuf Muhammed'in de istifa ettiği belirtildi. Daha önce Barzanilerin liderliğindeki, iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Goranlı meclis başkanının Erbil'e girmesini engellemesi üzerine meclis iki yıla yakın süre kapalı kalmıştı.