IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu'ndan silah sesleri geldiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu bahçesine giren bir grup, havaya ateş açtıktan sonra bina içerisine girmeye çalıştı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle yetkilerinin devredilmesine kapsamında düzenlenen oturum sırasında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, parlamento binasına girmek istedi.

Parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, Barzani lehinde slogan attıktan sonra oturumun yapıldığı binaya girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento binasının dışına çıkarıldı.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletveki Aydın Maruf, yaptığı açıklamada, ilk önce birkaç el silah sesi duyduklarını ve bir grubun içeriye girmeye çalıştığını söyledi.

Maruf, parlamento içerisinde durumun normale döndüğünü ancak dışarıda gerginliğin devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Süleymaniye merkezli NRT TV ise parlamento binası önünde bekleyen kameraman ve muhabirlerinin saldırıya maruz kaldığını belirtti.

KDP milletvekillerinin de durumun sakinleştirilmesi için göstericilerle konuşmaya çalıştığı kaydedildi.

Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi milletvekillerinin olduğu ileri sürülüyor.

Barzani'den açıklama

Öte yandan, IKBY Başkanı Mesut Barzani, 1 Kasım itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle yayımladığı görüntülü açıklamada, 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandum ile Irak güçlerinin Kerkük ve tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlaması konularına değindi.

Irak merkezi hükümetinin Kerkük'ün Havice ilçesinin kurtarılması operasyonunu bilinçli bir şekilde sona bıraktığını iddia eden Barzani, terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında Kerkük'e büyük bir askeri sevkiyat yaptıklarını belirtti.

Kerkük'e yapılan askeri operasyon planının daha önce hazırlandığını savunan Barzani şöyle devam etti:

"16 Ekim gecesi Kerkük'te meydana gelen büyük bir ihanetti. Kerkük teslim edildi ve zehirli bir hançer hem halkımız hem de peşmergenin sırtına vuruldu. Bu ihanetle referanduma 'evet' diyen 3 milyon insanın iradesi zor bir sürece sokuldu ve durum zorlaştı. Bu ihanet olmasaydı durum çok daha farklı olacaktı. Kerkük ve diğer bölgelerin korunması için daha önce çok iyi bir hazırlık yapmıştık çünkü saldırı planı masadaydı. Ancak bu ihanet hem Peşmerge hem de halkın moralini düşürdü ve istenilen savunma yapılamadı."

Peşmerge'ye saldıran Haşdi Şabi güçlerinin ABD yapımı silahlar kullandığını savunan Barzani, "Tuhaf olan şey, ABD'nin terörist ilan ettikleri kişilerin Abraham tanklarına binip Kürtlere saldırmalarına seyirci kalması. Burada bir sorun var. 'Acaba ABD buna neden sessiz kaldı?" diye konuştu.

Mevcut durumun geçici olduğunu ve böyle kalmayacağına da değinen Barzani, "Sonuna kadar savaşmaya hazırız. İrademizin kırılmasına izin vermeyip, ölümü tercih edeceğiz." şeklinde konuştu.

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