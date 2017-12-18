Avrupa Birliği Komisyonu mobilya devi IKEA'nın vergi kaçırdığına dair iddialara dair soruşturma başlattı. AB bir süredir uluslararası şirketler üzerindeki vergi denetimlerini arttırmıştı. IKEA, 1 milyar dolarlık vergiyi ödememekle suçlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), 1 milyar civarındaki vergiyi ödememekle suçlanan Hollanda merkezli mobilya zinciri IKEA'yla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Financial Times'ın haberine göre, IKEA 2009-2014 yılları arasında 1 milyar dolarlık vergiyi ödemekten kaçmakla suçlanıyor.

AB, VERGİ DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Habere göre IKEA, Hollanda, Lüksemburg ve Liechtenstein'daki şirketleri üzerinden vergi avantajlarını kullanarak milyonlarca dolarlık vergiyi ödemedi. AB'ye bağlı Avrupa Komisyonu, resmi soruşturma kapsamında Hollanda'daki vergi avantajları yoluyla IKEA'nın yasaları ihlal edip etmediğini araştıracak.

Avrupa Komisyonu, 2013'ten bu yana üye ülkelerle çokuluslu şirketler arasındaki vergi anlaşmalarına yönelik denetimleri artırdı. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda, AB yetkilileri dört üye ülkenin 40 kadar şirketten milyarlarca euro değerinde vergiyi alması gerektiğine hükmetti. Bu şirketler arasında Apple, Starbucks, Fiat ve Amazon da bulunuyor.

AB, daha önce de McDonald’s ve Engie'ye vergi soruşturması açmıştı.