IKEA'dan dikkat çeken yasaklama kararı

İsveç'in mobilya devi IKEA'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, çöp poşeti, çatal, bıçak gibi her türlü tek kullanımlık plastik ürünün dünya genelindeki 363 mağaza ve restoranda yasaklanacağı belirtildi.

IKEA Genel Müdürü Torbjörn Lööf de yaptığı açıklamada, 2020'den itibaren mağazalarda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceklerini vurguladı. Bu çerçevede geri dönüşüm ve yenilenebilir ürünlerin kullanımına büyük yatırım yaptıklarını kaydeden Lööf, 2030'a kadar sadece yüzde 100 yenilenebilir enerjiden elde edilen malzemeler kullanmayı planladıklarını ifade etti. Böylece bir milyar insana daha kaliteli bir yaşam sunabileceklerine işaret eden Lööf, yenilenebilir enerjiye halihazırda 1,7 milyar avro yatırım yaptıklarını ve bu çerçevede 750 bin güneş paneli ve 416 rüzgar paneli inşa edileceğini bildirdi. *** Tıklayınız: Akdeniz alarm veriyor Avrupa Birliği, tek kullanımlık plastiklere yasak getirmeyi planlıyor Dünyada plastik atıklar sindirilemiyor! Plastik çılgınlığına ‘dur’ de *** AA

Okunma Sayısı: 477

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.