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22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İki Alman milletvekilinden Erdoğan çıkışı

22 Eylül 2018, Cumartesi 14:38
Hür Demokrat Parti ve Sol Partili iki vekil Almanya'da Erdoğan için verilecek resmi akşam yemeğine katılmayacaklarını açıkladı. FDP’li Djir-Sarai kararına Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarını gerekçe gösterdi.

İki Alman milletvekili, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için verilecek akşam yemeğine katılmayacaklarını açıkladı. Söz konusu açıklamalar liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) meclis grubu dış politika sözcüsü Bijan Djir-Sarai ile Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'den geldi.

Djir-Sarai, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşlarının Türk cezaevlerinde bulunduğu ve Ankara'nın demokrasi ve insan hakları değerlerinden uzaklaşmayı sürdürdüğü bir ortamda bir Alman milletvekili olarak kendisiyle akşam yemeği yiyemeyeceğini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyaretinde bulunacak olan Erdoğan, askeri törenle karşılanacak ve onuruna bir akşam yemeği verilecek. Erdoğan ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile de biraraya gelecek. Erdoğan’ın Berlin’deki temaslarının ardından Köln’e giderek, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapması bekleniyor.

Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'ın gündemindeki DİTİB planına ilişkin bir mesaj paylaşan Djir-Sarai, "Erdoğan'ın Almanya'da DİTİB camisi açılışı yapması yanlış bir sinyal olur. Federal hükümet, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmasını kabul etmediğini açıkça ifade etmeli. Devlet ziyareti sırasında Erdoğan'a izlediği siyasetin reklamını yapması için platform sağlanmamalı" dedi.

Saray'a değil protestolara gidecek

Sol Partili Sevim Dağdelen ise, etkinliğe "devlet yemeği ve askeri tören çerçevesinde bir devlet ziyaretini bütünüyle uygunsuz" bulduğu için katılmayacağını ifade etti. Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu belirten Dağdelen Bellevue Sarayı'na gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı düzenlenecek protestolara katılacağını söyledi.

Yeşiller partisi eski eş genel başkanı Cem Özdemir de, Cumartesi günü Stuttgarter Nachrichten gazetesine açıklamalarda bulundu. Özdemir, Alman hükümetine Erdoğan'a karşı açık bir tavır alınması çağrısı yaptı. Erdoğan'ın izlediği siyasete karşı sert eleştirel tutumuyla tanınan ve devlet yemeğine davet edilen siyasilerden biri olan Özdemir'in kararı merakla bekleniyor.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Almanya, Erdoğan, Türkiye, demokrasi
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