İki Iraklıya John F. Kennedy Havalimanı'nda gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalamasının ardından New York'a gelen 2 Irak vatandaşının havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

John F. Kennedy Havalimanı'na Hameed Khalid Darweesh ile aider Sameer Abdulkhaleq Alshawi'nin pasaport kontrolü sırasında vizeleri olmasına rağmen gözaltına alındı. ABD basınında yer alan haberlerde, Darweesh'in 10 yıldır Irak'ta ABD hükümeti için çalıştığı, Ashawi'nin ise Amerikan müteahhitlik şirketinde görev yapan eşi ve çocuğunu görmek için ABD'ye geldiği belirtildi. ABD'li birçok avukat ise gözaltına alınan Irak vatandaşlarının serbest bırakılması ve Trump'ın mültecilerin ve bazı Müslüman ülkelerinin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararının durdurulması için dava açtı. AA

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