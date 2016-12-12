Makedonya'da dün yapılan erken genel seçimde, oyların yüzde 90'ının sayımı tamamlanırken seçim sonuçlarındaki belirsizlik devam ediyor.

Devlet Seçim Komisyonunun (DIK) açıkladığı verilere göre, sağ eğilimli İç Makedonya Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifak oyların yüzde 38,27'sini alırken Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki ittifak yüzde 36,33 oy kazandı.

İki lider de zafer ilan etti

Seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesi nedeniyle hem VMRO-DPMNE hem de SDSM liderleri zafer ilan etti.

VMRO-DPMNE Genel Başkanı Nikola Gruevski, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada, erken genel seçimi partisinin öncülüğündeki ittifakın kazandığını ileri sürerek “Seçimleri kazandığımız ve kaybettiğimiz tüm belediyelerdeki seçmenlere teşekkür ediyoruz. Onların oyu olmadan bu galibiyete ulaşamazdık.” dedi.

Makedonya'da yeniden demokratik ve güvenilir bir seçimin yapıldığını ve vatandaşların özgür bir şekilde oy kullandığını kaydeden Gruevski, "Makedonya'da koalisyonun ve hükümetin kurulma zamanı. Kriz kesinlikle sona ermeli ve Makedonya ilerlemeli. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu bizim ana hedefimiz olacak. Makedonya'daki kriz, bu seçimle sona erecek." diye konuştu.

SDSM Genel Başkanı Zoran Zaev de hükümet binası önünde yaptığı konuşmada, seçmenin bu seçimde "tarih yazdığını" vurgulayarak VMRO-DPMNE öncülüğündeki ittifaka kıyasla bir milletvekili fazla çıkardıklarını öne sürdü.

Bugünden itibaren gelecek için yeni bir sayfa açtığını kaydeden Zaev, "Rejimi kalemle devirdir. Rejim kaybetti, yaşam kazandı. Mutlu ve gururlu olun. Sizler tarih yazdınız. Makedonya gururlu ve mutlu bir ülke." ifadelerini kullandı.