İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar: ''Dört vakit namazını kılıp eve döneceğim''

İsveç'in Kiruna ve Norveç'in Trömse şehirlerinde yaşayan Müslümanlar yılın en uzun gecelerinin yaşandığı kış mevsiminde üç vakit namazı iki saat içinde kılıyor.

Stockholm'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami görevlisi Cihat Kullay yaptığı açıklamada, Stockholm'de öğle, ikindi ve akşam namazının üç saat içinde kılındığını belirterek öğle namazı için camiye gelen cemaatin büyük çoğunluğunun dört vakit namazı kılarak evlerine döndüğünü söyledi.

Kullay, ''Şu anda kış aylarının en kısa gündüzlerini yaşamaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı takvime göre, içerisinde bulunduğumuz Fittja Ulu Cami'de bugün öğle namazını 11:55'de, ikindi namazını 12.48'de, akşam namazını 14:54'de, yatsı namazını da 16.57'de kılıyoruz. Tabiri caizse bir abdestle dört vakit namazı arka arkaya eda edebiliyoruz. Burada güneşin doğuşu 08:45'te olduğu için güneşin doğuşundan yarım saat önce sabah namazını kılıyoruz." dedi.

Kiruna ve Trömse kentlerinde 2 saate 3 vakit namaz

İsveç'in kuzeyinde bulunan Kiruna kentinde ise Müslümanların üç vakit namazı iki saat içinde kıldığını kaydeden Kullay, 'Stockholm'ün yaklaşık bin kilometre kuzeyinde bulunan Kiruna'da, öğle namazı 11:46'da, 20 dakika sonra 12:06'da ikindi namazı, 13.50'de akşam namazı eda edilmektedir. Yatsı namazının vakit ise 15:52'dedir. İzlanda'nın başkenti Reykjavik ve Norveç'in Trömse şehirlerinde namaz vakitleri Kiruna kentindeki gibi. Müslümanlar iki saat içinde üç vakit namaz kılmış oluyor." dedi.

Özellikle uzun kış gecelerini ibadetle geçirmek isteyen Müslümanların sık sık oruç tuttuğunu ifade eden Kullay, "Yaz aylarında 21 ve 22 saati bulan oruç tutma süreleri kış aylarında 8-9 saate kadar düşüyor. Allah'ın bahşettiği bu kolaylığı sevaba çevirmek isteyen Müslümanlar, kefaret, kaza ve nafile oruçlarını bu aylarda tutuyor. Bizim de Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bu kısa günlerini değerlendirerek kaza ve kefaret oruçlarını tutmalarıdır.

''Dört vakit namazını kılıp eve döneceğim''

Yaklaşık 35 yıldır İsveç'te yaşayan, 56 yaşındaki otobüs şöförü Musa Karadağ, ''Bugün izinli günüm saat 11.30'da camiye geldim. Daha saat 16.00'ya gelmedi üç vakit namazımızı kıldık. Bir saat sonrada yatsı namazını kılıp eve gideceğim." dedi.Namazlarını daima camide kılamaya özen gösterdiğini söyleyen 59 yaşındaki temizlik görevlisi Yusuf Tural ise kış aylarında zaman zaman çalışma saatlerinin yoğunluğundan bazı vakitleri kaçırdıklarını söyledi.

Konuyla ilgili olarak...

Kutuplarda namaz vakti

Hollanda/Rotterdam’dan Fatih Yeşiltepe: “Hollanda’da Mayıs-Temmuz ayları arasında yatsı namazı vakti girmiyor. Akşam namazının vakti çıkar çıkmaz şafak söküyor. Yatsı namazının vakti girmeden sabah namazının vakti giriyor. Bu aylarda burada yatsı namazı ne zaman kılınacak, oruç için sahur ne zaman yapılacak? Vakti girmediği için yatsı namazı düşer diyenler var. Kaza namazı niyetine kılınır diyenler var. Eğer kaza namazı niyetine kılınırsa nasıl niyet edilecek?

KUTUPLARDA NAMAZ

Sahih kaynaklarda geçen bir deccal hadisi vardır: Peygamber Efendimiz (asm) ahir zamanda deccalin çıkmasından mu’cizevî bir biçimde haber verip, onun fitne ve fesadından ümmetini uyarıyor. Bu mu’cizevî hadis, hem kutuplarda güneşin tam batmadığı veya tam doğmadığı yerlerde beş vakit namazın nasıl kılınacağı konusunda, hem de deccalin nereden çıkacağı konusunda ipucu veriyor.

Söz konusu hadiste Sahabe-i Kiram soruyor:

“Ya Resulallah! Deccal yeryüzünde ne kadar kalacaktır?”

Resulullah Efendimiz (asm):

“Kırk gün kalacaktır. Bir günü bir yıl gibi, bir günü bir ay gibi, bir günü bir hafta gibi, diğer günleri ise normal günleriniz gibidir.”

Sahabe-i Kiram:

“Ya Resulallah! Bir yıl gibi olan bir günde bir günlük namaz kâfi gelir mi?”

Resulullah Efendimiz (asm)

“Hayır, kâfi gelmez. Siz normal günle miktarını kıyaslayıp takdir edersiniz.”1 buyurmuştur.

Bu hadisten âlimlerin çıkardığı hükümler, kutup bölgelerinde vaktin tam girmediği yerlerde namazın, vakti giren en yakın yere kıyas ve takdir edilerek kılınması, orucun da bu esasa göre tutulması olmuştur. Bu bölgelerde namaz vakitleri konusunda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının takvimi de mevcuttur. Ona uyulabilir.

Namazı normal şekilde hangi vaktin namazını kılacaksak, o vaktin namazını kılmaya niyet ederek kılacağız.

Bu hadisten Bediüzzaman Hazretlerinin çıkardığı iki tevilden birisi şöyledir: “Büyük deccalin Kutb-i Şimalî dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü Kutb-i Şimalînin mevkiinde bütün sene, bir gece bir gündüzdür. Bir gün şimendifer ile bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurup etmez. Daha bir gün otomobil ile gelse, bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya’daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek, Büyük deccal şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mu’cizâne bir ihbardır.”2

Dipnotlar:

1- Müslim, Fiten, 110 (2937).

2- Bediüzzaman, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2005, s. 926,

Süleyman Kösmene