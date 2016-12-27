"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar: ''Dört vakit namazını kılıp eve döneceğim''

27 Aralık 2016, Salı 16:24
İsveç'in Kiruna ve Norveç'in Trömse şehirlerinde yaşayan Müslümanlar yılın en uzun gecelerinin yaşandığı kış mevsiminde üç vakit namazı iki saat içinde kılıyor.

Stockholm'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami görevlisi Cihat Kullay yaptığı açıklamada, Stockholm'de öğle, ikindi ve akşam namazının üç saat içinde kılındığını belirterek öğle namazı için camiye gelen cemaatin büyük çoğunluğunun dört vakit namazı kılarak evlerine döndüğünü söyledi.

Kullay, ''Şu anda kış aylarının en kısa gündüzlerini yaşamaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı takvime göre, içerisinde bulunduğumuz Fittja Ulu Cami'de bugün öğle namazını 11:55'de, ikindi namazını 12.48'de, akşam namazını 14:54'de, yatsı namazını da 16.57'de kılıyoruz. Tabiri caizse bir abdestle dört vakit namazı arka arkaya eda edebiliyoruz. Burada güneşin doğuşu 08:45'te olduğu için güneşin doğuşundan yarım saat önce sabah namazını kılıyoruz." dedi.

Kiruna ve Trömse kentlerinde 2 saate 3 vakit namaz

İsveç'in kuzeyinde bulunan Kiruna kentinde ise Müslümanların üç vakit namazı iki saat içinde kıldığını kaydeden Kullay, 'Stockholm'ün yaklaşık bin kilometre kuzeyinde bulunan Kiruna'da, öğle namazı 11:46'da, 20 dakika sonra 12:06'da ikindi namazı, 13.50'de akşam namazı eda edilmektedir. Yatsı namazının vakit ise 15:52'dedir. İzlanda'nın başkenti Reykjavik ve Norveç'in Trömse şehirlerinde namaz vakitleri Kiruna kentindeki gibi. Müslümanlar iki saat içinde üç vakit namaz kılmış oluyor." dedi.

Özellikle uzun kış gecelerini ibadetle geçirmek isteyen Müslümanların sık sık oruç tuttuğunu ifade eden Kullay, "Yaz aylarında 21 ve 22 saati bulan oruç tutma süreleri kış aylarında 8-9 saate kadar düşüyor. Allah'ın bahşettiği bu kolaylığı sevaba çevirmek isteyen Müslümanlar, kefaret, kaza ve nafile oruçlarını bu aylarda tutuyor. Bizim de Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bu kısa günlerini değerlendirerek kaza ve kefaret oruçlarını tutmalarıdır.

''Dört vakit namazını kılıp eve döneceğim''

Yaklaşık 35 yıldır İsveç'te yaşayan, 56 yaşındaki otobüs şöförü Musa Karadağ, ''Bugün izinli günüm saat 11.30'da camiye geldim. Daha saat 16.00'ya gelmedi üç vakit namazımızı kıldık. Bir saat sonrada yatsı namazını kılıp eve gideceğim." dedi.Namazlarını daima camide kılamaya özen gösterdiğini söyleyen 59 yaşındaki temizlik görevlisi Yusuf Tural ise kış aylarında zaman zaman çalışma saatlerinin yoğunluğundan bazı vakitleri kaçırdıklarını söyledi.

Konuyla ilgili olarak...

Kutuplarda namaz vakti

Hollanda/Rotterdam’dan Fatih Yeşiltepe: “Hollanda’da Mayıs-Temmuz ayları arasında yatsı namazı vakti girmiyor. Akşam namazının vakti çıkar çıkmaz şafak söküyor. Yatsı namazının vakti girmeden sabah namazının vakti giriyor. Bu aylarda burada yatsı namazı ne zaman kılınacak, oruç için sahur ne zaman yapılacak? Vakti girmediği için yatsı namazı düşer diyenler var. Kaza namazı niyetine kılınır diyenler var. Eğer kaza namazı niyetine kılınırsa nasıl niyet edilecek?

KUTUPLARDA NAMAZ

Sahih kaynaklarda geçen bir deccal hadisi vardır: Peygamber Efendimiz (asm) ahir zamanda deccalin çıkmasından mu’cizevî bir biçimde haber verip, onun fitne ve fesadından ümmetini uyarıyor. Bu mu’cizevî hadis, hem kutuplarda güneşin tam batmadığı veya tam doğmadığı yerlerde beş vakit namazın nasıl kılınacağı konusunda, hem de deccalin nereden çıkacağı konusunda ipucu veriyor.

Söz konusu hadiste Sahabe-i Kiram soruyor:

“Ya Resulallah! Deccal yeryüzünde ne kadar kalacaktır?”

Resulullah Efendimiz (asm):

“Kırk gün kalacaktır. Bir günü bir yıl gibi, bir günü bir ay gibi, bir günü bir hafta gibi, diğer günleri ise normal günleriniz gibidir.”

Sahabe-i Kiram:

“Ya Resulallah! Bir yıl gibi olan bir günde bir günlük namaz kâfi gelir mi?”

Resulullah Efendimiz (asm)

“Hayır, kâfi gelmez. Siz normal günle miktarını kıyaslayıp takdir edersiniz.”1 buyurmuştur.

Bu hadisten âlimlerin çıkardığı hükümler, kutup bölgelerinde vaktin tam girmediği yerlerde namazın, vakti giren en yakın yere kıyas ve takdir edilerek kılınması, orucun da bu esasa göre tutulması olmuştur. Bu bölgelerde namaz vakitleri konusunda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının takvimi de mevcuttur. Ona uyulabilir.

Namazı normal şekilde hangi vaktin namazını kılacaksak, o vaktin namazını kılmaya niyet ederek kılacağız.

Bu hadisten Bediüzzaman Hazretlerinin çıkardığı iki tevilden birisi şöyledir: “Büyük deccalin Kutb-i Şimalî dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü Kutb-i Şimalînin mevkiinde bütün sene, bir gece bir gündüzdür. Bir gün şimendifer ile bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurup etmez. Daha bir gün otomobil ile gelse, bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya’daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek, Büyük deccal şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mu’cizâne bir ihbardır.”2

Dipnotlar:

1- Müslim, Fiten, 110 (2937).
2- Bediüzzaman, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2005, s. 926,

Süleyman Kösmene

AA

Etiketler: norveç, nama, namaz vakitleri
Okunma Sayısı: 2934
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni iddia!

    İstanbul ve Ankara, İzmir'in gerisinde kaldı

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

    Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

    Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok

    34 muvazzaf asker gözaltına alındı

    Hac başvuruları başladı

    Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

    İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

    Yeni asgari ücrette sona doğru

    Türkiye ile Rusya anlaştı

    Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı

    'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

    İsrail diken üstünde

    Belediyelere kesinti şoku
    📷

    Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık

    En Çok Okunanlar

    Hatice DENİZ

    Sessiz çığlık!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?
    Genel

    İsrail diken üstünde
    Genel

    Belediyelere kesinti şoku
    Cevher İLHAN

    ‘Siyasi çözüm’ söylemiyle ‘askerî çözüm’ ısrarı
    Faruk ÇAKIR

    Önce sistem değişse olmaz mıydı?
    Genel

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hasan Âli ve şaibeli Köy Enstitüleri
    Hasan GÜNEŞ

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi
    Genel

    Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.