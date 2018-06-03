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3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

'İki taraf da kışkırtıcı söylemlerden kaçınmalı'

03 Haziran 2018, Pazar 10:34
Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında diyaloğun kapısı yeniden aralandı.

Amerikalı Başkan Donald Trump, daha önce iptal ettiği zirvenin yapılacağını ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceğini duyurdu.

Açıklama, Trump ile Kuzey Kore İstihbarat Şefi Kim Yong-chol'un toplantısının ardından geldi. Amerikalı lider, elden ulaştırılan, Kim'in yazdığı mektubu çok ilginç bulduğunu ancak henüz okumadığını söyledi.

Japonya: Diyalog yetmez, somut adımlar atılmalı

Bu arada Japonya, Kuzey Kore'nin uzattığı zeytin dalına temkinli yaklaştı. Japon Savunma Bakanı İtsunori Onodera, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arınma hususunda verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, "Kuzey Kore sadece diyaloğu kabul ettiği için ödüllendirilmemeli. Somut adımlar atmalı" diye konuştu.

Uzmanlar, iki tarafın kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasının diyaloğun yeniden kopmaması için önemli olduğunu vurguluyor.

Kore Uzmanı Victor Cha zirvenin yapıcı olması için Trump ve Kim'in vakur davranması gerektiği kanısında: "Gelinen noktada en önemlisi iki liderin sükuneti koruması. Tweet paylaşmamalı, propagandadan uzak durmalı ve 12 Haziran'da masaya yatırılacak konulara odaklanmalılar."

Trump'ın daha önceki iptal kararı

Amerikalı lider, 12 Haziran'da yapılacak zirveyi geçtiğimiz hafta iptal etmiş, kararını Pyongyang'ın açıklamalarına dayandırmıştı. Trump, Kuzey Kore'nin söylemlerinin büyük öfke ve kin barındırdığını için iptal ettiği zirvenin kaçırılan büyük bir fırsat olarak nitelemişti.

Beyaz Saray'dan Kim'e yollanan mektupta Trump, "Siz nükleer kapasitenizden bahsediyorsunuz ancak bizim kapasitemiz sizden çok daha büyük ve güçlü. Kullanmak zorunda kalmamak için Tanrı'ya dua ediyorum." diye yazmıştı.

ABD Başkanı, iptal kararını duyurduğu sözlü açıklamasında ise Kuzey Kore'yi tehdit etmekten kaçınmamış, "Pyongyang geri adım atmazsa, gerekirse ordumuz hiç olmadığı kadar hazır" demişti.

Trump'ın zirveden çekilmesi uluslararası tepki toplamıştı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Kuzey Kore, toplantı, Trump
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