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İki ülkeden petrol üretiminde 750 bin varillik kesinti

08 Aralık 2018, Cumartesi 09:09
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Suudi Arabistan ve Rusya, 750 bin varile yakın kesinti yapacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, bazı üye ülkelerin özel durumlarından dolayı üretim kesintisinden muaf olacağını söyledi.

El Mazrui, İran’ın ham ihracatına karşı ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasının yanı sıra Libya ve Venezuela’nın da kesinti anlaşmasından muaf olacağını belirtti.

RUSYA, YAKLAŞIK 228 BİN VARİL KESİNTİYE GİDİYOR

Rus basını OPEC kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Rusya’nın OPEC anlaşması kamsamında petrol üretimini Ekim 2018’deki seviyeye göre yüzde 2 oranına denk gelen günlük 228 bin varil azaltmayı kabul ettiğini bildirdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak petrol üreticisi ülkeler arasında sağlanan anlaşma kapsamında en fazla kesintiyi Suudi Arabistan’ın yapacağına işaret ederek, "Suudi Arabistan'a pazar payından büyük bir fedakarlık yaptığı için teşekkür ederim." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN ÜRETİMİ GÜNLÜK 500 BİN VARİL AZALTACAK

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih de ülkesinin ham petrol üretiminin kasım ayında 11,1 milyon varille rekor seviyeye ulaştığını söyledi. El-Falih, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretiminin ekim ayında 10,7 milyon varil seviyesinde olduğunu ancak bu miktarı ocak ayında 10,2 milyon varil seviyesine düşürmeye hazırlandığını dile getirdi. Buna göre, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, 500 bin varille OPEC üyesi ülkeler arasında en fazla kesinti yapacak ülke.

KESİNTİ OCAK'TA BAŞLIYOR

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üzerinde uzlaştığı karar metni basın mensuplarıyla paylaşıldı. Anlaşmaya göre, günlük petrol kesintisinin ülkelerin 2018 günlük üretim verilerine göre yapılacağı, 2019’un Ocak ayında başlayacak uygulamanın 6 ay süreceği bildirildi. Üretim kesintisi anlaşmasının petrol piyasalarına etkisinin katılımcı ülkeler tarafından nisan ayında yapılacak toplantıda gözden geçirileceği belirtilerek, üretici ülkelerin 2019’un Temmuz ayı ve sonrası için atacakları adımlara pazarın durumuna göre karar verecekleri ifade edildi.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: OPEC, petrol, Suudi Arabistan, Rusya
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