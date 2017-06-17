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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İkinci büyük Kur’an yayınevi

17 Haziran 2017, Cumartesi
Dünya’da ikinci büyük Kur’an-ı Kerim yayınevi Malezya’da hizmete girdi.

Dünya’nın ikinci büyük Kur’ân-ı Kerîm yayınevi Malezya’da açıldı. The Star gazetesinde yer alan habere göre, dünya’da ikinci büyük Kur’ân-ı Kerîm yayınevi Malezya’da hizmete girdi.      

İçişleri Bakanı Ahmed Zahid Hamidi tarafından, Federal Yönetim Merkezi Putrajaya’da açılan “Nasrul Kur’ân” adlı yayınevinin, Medine’deki Kral Fahd Kompleksi’nden sonraki ikinci büyük Kur’ân-ı Kerîm yayınevi olacağı ifade ediliyor. Nasrul Kur’ân yayınevinin dünyadaki başka Kur’ân kuruluşlarıyla rekabeti hedeflemediğini belirten Hamidi bu kurumun ülkede İslâm’ın kutsal kitabının dünyaya tanıtımı ve öğretimi noktasında Malezya’nın bir katkısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kur’ân-ı Kerîm’ler Müslümanlara gönderilecek

Hamidi, “Ilımlı İslâm anlayışına sahip bir ülke olarak biz de Kur’ân-ı Kerîm yayıncılığına katkıda bulunmak istiyoruz.” diyerek, “Bu kurum sayesinde, hem ulusal talep karşılanacak hem de 2050 yılında üç milyarı bulacak Müslüman nüfusun Kur’ân-ı Kerîm ihtiyacının karşılanmasına katkı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 milyon dolara mal olan merkezde yılda en az bir milyon Kur’ân-ı Kerîm basılacağı ve bunun yüzde 70’inin iç piyasada değerlendirileceği, kalanının ise vakıf yoluyla Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde dağıtılacağı belirtiliyor.     

Etiketler: kur'an, malezya
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