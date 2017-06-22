İkinci grup da Katar'a ulaştı

Katar resmi haber ajansı QNA’da yer alan habere göre, Türk askerlerinden oluşan ikinci grup Doha'nın güneybatısında bulunan El-Udeyd Havva Üssü'ne ulaştı.

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