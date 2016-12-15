İkinci tahliye konvoyu batı Halep kırsalına ulaştı

Suriye'de rejim güçlerinin kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ikinci tahliye konvoyu muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaştı. Tahliye edilen Haleplilerin sayısı 2 bin 284'e ulaştı.

Suriye'de İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ikinci tahliye konvoyu, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına vardı. Tahliye edilenlerin sivil ve muhaliflerin sayısı 2 bin 284'e ulaştı.

Halep'teki 16 otobüs, 5 Suriye Kızılayı aracı ve 11 minibüs, doğu Halep'ten yola çıkarak, Ramuse semtinde rejimin kontrol noktasından geçti. Ardından Raşidin semtine ilerleyen konvoy, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep bölgesine geldi.

2 bin 284 Halepli kuşatma bölgesinden çıkarıldı

577'si erkek, 320'i kadın ve 301'i çocuk olmak üzere bin 198 Halepliyi taşıyan ikinci tahliye konvoyu, Türkiye sınırında bulunan ve muhaliflerin kontrol ettiği İdlib iline yol alıyor.

Konvoydaki grupta, 12 yaralının bulunduğu öğrenildi.

Tahliye edilen ilk konvoyla birlikte toplam 2 bin 284 Halepli, güvenli şekilde kuşatma bölgesinden çıkarılmış oldu.

Üçüncü konvoy için hazırlıklar sürüyor

Bu arada, üçüncü konvoyun hareketi için hazırlıklar sürüyor.

İlk konvoyun kuşatma altındaki bölgeden çıkışını engellemek isteyen İranlı General Seyid Cevad'ın komuta ettiği milis güçler, sivillere ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırarak süreci defalarca sabote etmeye çalışmıştı.

Ateşkes ve tahliye süreci, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen yoğun görüşmeler neticesinde başlamıştı.

Rusya: Muhalifler ve ailelerinden 5 bin kişi tahliye ediliyor

Rusya Savunma Bakanlığı 5 bin muhalifin ve ailesinin Halep’ten tahliyesine başlandığını açıkladı. Rusya ordusundan yapılan açıklamada, tahliyesine başlanan sivillerin 21 kilometrelik güvenli bir koridordan geçeceği duyuruldu. Konvoy’da 20’den fazla otobüs yer alıyor.

Bakanlık aynı zamanda Halep'te açılan ateşin ardından geri dön-mek zorunda kalan ve sivil yaralıları taşıyan ilk konvoyun görüntü-lerini de yayımladı. Sabah başlayan tahliyede sivilleri taşıyan ilk konvoy kentin batısına doğru ilerlerken keskin nişancılara hedef oldu. Rusya bölgede sivillerin tahliyesini dronlarla takip ediyor.

Konuyla ilgili detaylı haber:

Halep'te tahliye konvoyuna ateş açıldı: 4 sivil öldü, konvoy geri döndü!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/halep-te-tahliye-konvoyuna-ates-acildi-4-sivil-oldu-konvoy-geri-dondu_418392