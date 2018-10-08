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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İklim Değişikliği Paneli'nde 'küresel ısınma' uyarısı

08 Ekim 2018, Pazartesi 14:16
IPCC raporunda küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması için derhal harekete geçilmesi çağrısı yapıldı. Raporda daha büyük bir ısınmanın ekolojik ve ekonomik bedelinin çok ağır olacağı uyarısı yapılıyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) özel iklim raporunun açıklanmasının ardından çeşitli kuruluşlar iklimin korunmasına daha fazla gayret gösterilmesi için çağrıda bulundu. "Brot für die Welt" ve "Germanwatch" çevre örgütleri, raporun "atmosferdeki ısınma 1,5 dereceyi aştığı takdirde iklim değişikliğinin ekonomik maliyetinin astronomik boyutlara varacağını gözler önüne serdiğini" açıkladı. Isınmayı bu sınırda tutmanın erken ve kararlı uygulamalarla mümkün olduğuna da IPCC raporunda yer veriliyor.

Rapora göre 1,5 ila 2 derecelik ısınma durumunda iklim koşullarına bağlı göç ve sürgünler artacak. Atmosferdeki ısınmanın sanayileşme öncesi düzeyi 1,5 dereceden fazla aşmaması için derhal harekete geçilmesi gerektiği belirtilen IPCC raporunda iklim değişikliğinin şimdiden sert hava koşullarına, deniz seviyesinin yükselmesine ve kutuplardaki buzların erimesine yol açtığına dikkat çekiliyor.

Raporun hazırlanmasına katkıda bulunan Alman iklim araştırmacısı Hans-Otto Pörner, aşırı ısınma durumunda küresel ekolojik sistemin çökebileceğini söyledi. IPCC uzmanlarından Debra Roberts atmosferdeki ortalama ısının günümüze kadar bir derece arttığını ve 1,5 derecelik sınıra 2030 yılında ulaşılacağını belirterek, "önümüzdeki yılların insanlık tarihi açısından en hayati önemdeki dönem olacağını" söyledi.

Aşırı ısınmanın bedeli ağır olacak

IPCC raporuna göre sadece enerji sektöründeki ısınmayı önleyici önlemler 2 trilyon 100 milyar euroya mal olacak. Ulaştırma ve tarım sektörlerinde de atmosferi koruyucu önlemlere başvurulmadığı takdirde zararın bu rakamdan çok daha yüksek olacağına raporda yer veriliyor.

Alman Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter iklim raporunun karanlık bir tablo çizdiğini belirterek Federal Hükümetten kömür santrallerinin devreden çıkarılmasını istedi. Greenpeace çevre örgütünden Benjamin Stephan da Almanya gibi zengin bir ülkenin kömür enerjisiyle atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmasına gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi.

Elektrik ve ısı üretiminde yenilenebilir enerjilere geçilmeli

Alman Yenilenebilir Enerjiler Birliği Başkanı Simone Peter de elektrik ve ısı üretiminde yenilenebilir enerjilere geçişin hızlandırılması için hükümeti harekete geçmeye çağırdı. Care adlı kalkınma örgütünün iklim uzmanı Sven Harmeling "Avrupa Birliği'nin daha iddialı iklimi koruma hedefleri belirlemesine karşı çıkılmaması" gerektiğini söyledi. Harmeling aksi takdirde Paris'te imzalanan iklimi koruma anlaşmasının bozulmuş olacağını ifade etti.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: iklim, dünya, ısınma, atmosfer
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