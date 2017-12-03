İlginç bir fuar...

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Expo Fuar Merkezinde Uluslararası 2017 Grand Prix Royal Canin Kedi fuarı başladı. Fuarın ilk gününde 20 den fazla türde kedi sergilendi. Kedi fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

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