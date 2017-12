İlginç bir fuar...

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Expo Fuar Merkezinde Uluslararası 2017 Grand Prix Royal Canin Kedi fuarı başladı. Fuarın ilk gününde 20 den fazla türde kedi sergilendi. Kedi fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merahmetinin bir tecellisi: Sokak kedilerinin 'İsmet Dedesi'

Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

