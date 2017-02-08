İlk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye...

CIA Direktörü Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve Gülen Hareketi başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, müttefiklik ve yakın iş birliği vurgusu ön plana çıktı. Görüşmede, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve Gülen Hareketi başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği kaydedildi. AA

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