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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İltica başvurularında rekor kırıldı

13 Aralık 2018, Perşembe 01:23
Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı iltica başvuruları Ekim ayında rekor seviyeye ulaştı. Başvuru sahiplerinin yüzde 44’üne olumlu CEVAP verildiği bildirildi.

Avrupa İltica Destek Ofisi’nin (EASO) açıkladığı verilere göre Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptıkları iltica başvuruları Ekim 2018’de rekor kırdı. Aynı zamanda Ekim ayı AB ülkelerine yapılan toplam 60 bin 500 başvuru ile 2018’de en fazla iltica talebinin yapıldığı ay olarak kayıtlara geçti. AB’ye bağlı bir kurum olan EASO’dan Salı günü yapılan açıklamaya göre sadece Ekim ayında 2 bin 880 Türk vatandaşı AB ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Bu rakam, 2 bin 645 başvurunun yapıldığı bir önceki aya göre yüzde 9’luk bir artışa tekabül ediyor. Avrupa İltica Destek Ofisi, ellerindeki bilgilerin iltica başvurusunda bulunan Türklerin yakın zaman içerisinde AB’ye geldiğine işaret ettiğini belirtti. Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurulardaki artış, aynı zamanda iltica başvurularına cevap bekleyen kişilerin sayısını da arttırdı. Ekim ayı sonu itibarıyla AB ülkelerinde yaptıkları iltica başvuruları hakkında karar bekleyen Türk vatandaşlarının sayısı 17 bin 300 ile şu ana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. EASO ayrıca son altı ay içerisinde iltica başvurusuna olumlu yanıt alan Türk vatandaşlarının oranının yüzde 44 olduğunu belirtti.

Türkiye beşinci sırada

EASO’nun yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarıyla birlikte İran vatandaşlarının AB ülkelerine iltica başvurusunda da artış yaşandığı belirtildi. Türkiye; sırasıyla Suriye, Afganistan, Irak ve İran vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurularının ardından AB ülkelerine iltica etmek için en fazla başvurunun yapıldığı beşinci menşe ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye, Ekim 2017 itibarıyla AB ülkelerine en fazla iltica başvurusunun yapıldığı yedinci menşe ülke olmuştu. DW Türkçe’nin haberine göre, İran da Ekim 2017’de aynı sıralamanın onuncu sırasında yer alırken, bu sene dördüncü oldu. Ekim 2018’de İran vatandaşları tarafından AB ülkelerinde yapılan iltica başvuru sayısı 3 bin 170 olarak kayıtlara geçerken, Ekim sonu itibarıyla başvuruları hakkında karar bekleyen İranlıların sayısının 14 bin 503 olduğu kaydedildi. EASO, Ekim 2018’de bütün AB ülkelerine yapılan toplam 60 bin 500 iltica başvurusu ile Ekim ayının senenin en yüksek başvuru rakamlarına eriştiğini belirtti.

 

Etiketler: iltica, ab, türkiye
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