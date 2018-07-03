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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

İnancımız bunu gerektiriyor

03 Temmuz 2018, Salı
ABD’de oğlunun cinayetine karışanlar arasında yer alan bir genci affeden anne Rukeya, “Merhamet etmek; inancımız bunu gerektiriyor” dedi.

ABD’de yaşayan bir anne oğlunun cinayetine karışan gençlerden birinin duruşmasında duygusal bir konuşma yaptı. Evine giderken sadece 60 dolar için kafasından vurularak öldürülen Süleyman Abdul-Mutakallim’in annesi Rukeya oğlunun cinayet zanlılarından Javon Courter’ın duruşmasına katıldı. Javon’u kucaklayan acılı anne Rukeya, zanlıya ve annesine yardım etmek istediğini söyledi. 

 

SANA YARDIM ETMEK İSTİYORUM

Oğlunun cinayetine karışanlardan Jason’a karşı duygusal bir konuşma yapan Rukeya konuşmasında, “Oğlumu onurlandırmak için, buradayım. Sana ve ailene yardım teklif ediyorum. İleride yine bu kadar ızdırap çekeceğine sana eğitiminde, yaşamında yardım etmeyi tercih ederim ki hayatına iyi bir şekilde devam et ve bir daha asla kötü yola düşme. Bunu söyleyebileceğimi düşünmüyordum ama senden nefret etmiyorum. Bizim inancımız böyle değil. Merhamet etmek. İşte bizim inancımız bunu gerektiriyor. Eğer izin verirse annene de yardım etmeye çalışmak istiyorum. Oğlumun ölümü kaderdi. Belki ölümünün altında yatan amaç seninkini kurtarmaktı. Eğer yine kötü yollarda yürümeye devam edersen bu beni incitir. Eğer o yola devam edersen hiç ışık göremeyeceksin ama senin bir ışık görmeye ihtiyacın var. Sana yardım etmek istiyorum. Bunu senden bişey istediğim için değil senin için en iyisni istediğim için yapacağım” dedi.  

HABER: MAHMUT CEMAL ÇAKIR

Haber Merkezi

Etiketler: ABD, Müslüman, cinayet, yardım
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