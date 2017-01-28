İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye’ye eleştiri yöneltilmeden önce ülkenin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında nasıl bir travma yaşadığının anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında gerçekleştirilen "sivil toplum" konulu oturumda konuşan Duncan, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Darbe teşebbüsünün Türkiye’nin bütün nüfusu üzerinde nasıl bir travmaya sebep olduğunu tecrübe etmek önemli." dedi.

İskoç asıllı bağımsız milletvekili Natalie McGarry’nin Türkiye’ye yönelik eleştirilen içeren sorusunu yanıtlayan Duncan, "Resmin öbür tarafı hakkında hiçbir şey söylemediniz. Ben Türkiye’yi yakından biliyorum. Bakanlık görevine geldiğimden beri 3 kez ziyaret ettim, ilk ziyaretim de darbe girişiminden 3 gün sonraydı." diye konuştu.

15 Temmuz'un İngiltere'deki muadili

Türkiye’nin tarihi boyunca darbe riskiyle yaşadığını belirten Duncan, milletvekillerini 15 Temmuz gecesi yaşananları anlamak için bunun İngiltere’deki muadilinin ne olabileceğini hayal etmeye davet ederek şunları söyledi:

"Bunun İngiltere’deki muadili bir ordu birliğinin Whitehall’da tankları yürütmesi, Westminister Köprüsü’nde halka ateş açması, kraliçeyi ve başbakanı öldürmeye çalışması, oturum sırasında parlamentoyu bombalaması ve BBC’yi ele geçirmesi olurdu. Türkiye bunu yaşadı. Türkiye’yi ve Türkiye’de darbe girişimi sonrasında olanları anlayabilmek için bu travmanın ve varoluşsal tehdidin anlaşılması gerekir."

İngiltere’nin başkenti Londra’da başbakanlık ve muhtelif bakanlıklar Whitehall Caddesi üzerinde yer alıyor. Westminister Köprüsü de İngiliz parlamentosunun hemen yanında yer alıyor ve kentin ortasından geçen Thames Nehri'nin iki yakasını bir araya getiriyor.

Terör saldırıları

Türkiye’deki "denklemin" bir yanında da terör eylemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Duncan, "Olay bir günün olayı veya geçen yıl 15 Temmuz’da bir gecede yaşanandan ibaret değil. Türkiye’de geçen yıl terör saldırılarında 500 kişi öldürüldü. Sayın milletvekillinin yılbaşı gecesi İstanbul’da bir kulüpte gerçekleşen saldırıdan bahsetmemesini şaşırtıcı buluyorum.” diye konuştu.