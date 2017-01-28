"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama

28 Ocak 2017, Cumartesi 12:50
İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye’ye eleştiri yöneltilmeden önce ülkenin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında nasıl bir travma yaşadığının anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında gerçekleştirilen "sivil toplum" konulu oturumda konuşan Duncan, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Darbe teşebbüsünün Türkiye’nin bütün nüfusu üzerinde nasıl bir travmaya sebep olduğunu tecrübe etmek önemli." dedi.

İskoç asıllı bağımsız milletvekili Natalie McGarry’nin Türkiye’ye yönelik eleştirilen içeren sorusunu yanıtlayan Duncan, "Resmin öbür tarafı hakkında hiçbir şey söylemediniz. Ben Türkiye’yi yakından biliyorum. Bakanlık görevine geldiğimden beri 3 kez ziyaret ettim, ilk ziyaretim de darbe girişiminden 3 gün sonraydı." diye konuştu.

15 Temmuz'un İngiltere'deki muadili

Türkiye’nin tarihi boyunca darbe riskiyle yaşadığını belirten Duncan, milletvekillerini 15 Temmuz gecesi yaşananları anlamak için bunun İngiltere’deki muadilinin ne olabileceğini hayal etmeye davet ederek şunları söyledi:

"Bunun İngiltere’deki muadili bir ordu birliğinin Whitehall’da tankları yürütmesi, Westminister Köprüsü’nde halka ateş açması, kraliçeyi ve başbakanı öldürmeye çalışması, oturum sırasında parlamentoyu bombalaması ve BBC’yi ele geçirmesi olurdu. Türkiye bunu yaşadı. Türkiye’yi ve Türkiye’de darbe girişimi sonrasında olanları anlayabilmek için bu travmanın ve varoluşsal tehdidin anlaşılması gerekir."

İngiltere’nin başkenti Londra’da başbakanlık ve muhtelif bakanlıklar Whitehall Caddesi üzerinde yer alıyor. Westminister Köprüsü de İngiliz parlamentosunun hemen yanında yer alıyor ve kentin ortasından geçen Thames Nehri'nin iki yakasını bir araya getiriyor.

Terör saldırıları

Türkiye’deki "denklemin" bir yanında da terör eylemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Duncan, "Olay bir günün olayı veya geçen yıl 15 Temmuz’da bir gecede yaşanandan ibaret değil. Türkiye’de geçen yıl terör saldırılarında 500 kişi öldürüldü. Sayın milletvekillinin yılbaşı gecesi İstanbul’da bir kulüpte gerçekleşen saldırıdan bahsetmemesini şaşırtıcı buluyorum.” diye konuştu.

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe girişimi, terör saldırıları
Okunma Sayısı: 1584
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eski hakim Ekinci tutuklandı

    İsim vermeden tepki gösterdi

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama

    Bakan Işık: Tam bir hayal kırıklığıdır

    CIA belgelerinde Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili dikkat çeken ayrıntı

    Facebook'un kurucusu Zuckerberg'ten Trump'a tepki

    Trump, mülteci kabulünü durdurdu: Hristiyan mültecilere öncelik vereceğim

    TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158 günlük bilançosunu açıkladı

    HDP’li Hüda Kaya gözaltına alındı

    Darbe anayasasını muhafaza etmek; sözde demokrasidir, sözde demokratlıktır

    Türk askerlerine saldıracaklardı

    Seviyesiz üslup kutuplaştırıyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a zor sorular

    S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

    Yunanistan'dan darbeciler hakkında açıklama

    İngiltere Başbakanı Theresa May: IŞİD’in yaptıkları İslam’a mal edilemez

    Fransa'nın kararı hakkında Türkiye'den ilk değerlendirme

    İstanbul'u birbirine katan DHKP-C'li terörist tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları mutlaka hukuktan dönecek
    Genel

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mecelle yerine İsviçre kànunları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya AB sürecini niye destekliyor?
    Ahmet BATTAL

    İktidar olmadan muktedir olanlar...
    Mehmet KARA

    Siyasetçi kullandığı kelimelere dikkat etmezse…
    Süleyman KÖSMENE

    Faizi elden nasıl çıkarabiliriz?
    Yasemin YAŞAR

    Şimdi “Nutuk” okuma zamanı
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyeti istibdatla lekedâr etmeyin
    Genel

    Seviyesiz üslup kutuplaştırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.