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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

İngiliz Başbakan'dan Erdoğan'a taziye telefonu

07 Ocak 2017, Cumartesi 15:05
İngiltere Başbakanı May, İstanbul ve İzmir'deki terör saldırıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyede bulundu. Yapılan telefon görüşmesinde Kıbrıs konusunun da ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede, Kıbrıs meselesine de değinildi. 

İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunurken, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.

AA

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