İngiliz futbol kulübü Leicester City'nin sahibinin özel helikopteri düştü

İngiliz futbol kulübü Leicester City'nin sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın özel helikopterinin düştüğü bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiliz futbol külübü Leicester City'nin sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın özel helikopterinin havalandıktan hemen sonra kulübe ait Leicester'deki King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakıldığını bildirdi. Srivaddhanaprabha’nın helikopterin içerisinde olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi. Görgü tanıkları, sosyal medyadan, Leicester City ve West Ham United’ın karşılaşmasının ardından helikopterin King Power Stadyumu’na inip yolcularını aldıktan sonra havalandığını ve daha sonra stadyumun yanındaki otoparka düştüğü bilgisini paylaştı. AA

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