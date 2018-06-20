"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İngiliz liderler cami imamına teşekkür ettiler

20 Haziran 2018, Çarşamba 16:48
İngiltere Başbakanı Theresa May ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Londra'da geçen yıl yaşanan İslamofobik terör eyleminde saldırganı linç edilmekten kurtaran imama teşekkürlerini sundu

İngiltere Başbakanı Theresa May ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Londra'da geçen yıl yaşanan İslamofobik terör eyleminde saldırganı linç edilmekten kurtaran imama teşekkür etti.

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda her hafta düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumuna katılan May, bir yıl önceki saldırıyı anımsatarak oturumu açtı.

"Bu gerçekten bizi bölmeyi amaçlayan, ödlekçe bir saldırıydı. Ancak bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." diyen İngiliz lider, saldırganı linç edilmekten kurtaran imam Muhammed Mahmud'un da oturuma katıldığını bildirdi.

May, "Eminim kamaranın tüm üyeleri onun olağanüstü cesareti ve asaletini takdirle anmamda bana katılacaktırlar." ifadesini kullandı.

Başbakanın ardından söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de "dostum" diye tanımladığı imam Mahmud'un Avam Kamarası'na gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olay sırasında saldırganın linç edilmesini engellemesinden dolayı imama teşekkürlerini sunan Corbyn, "Seçim bölgemdeki sokaklarda şiddetin yaşanmasını engelledi. İnsanları bir araya getirmek için yaptıklarından dolayı kendisine ve yerel toplumdaki tüm diğer dini liderlere teşekkür ederim. Irkçılık nerede yaşanırsa yaşansın, ülke olarak bunu hep beraber, birlikte kınamamız gerekir." şeklinde konuştu.

Hedefte Corbyn vardı

Geçen yıl 19 Haziran'da Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde bir saldırgan, kullandığı kiralık kamyoneti, "Müslüman Refah Evi" camisindeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

48 yaşındaki Darren Osborne adlı saldırgan, "terör bağlantılı cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlarından 43 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemede konuşan görgü tanıkları, saldırgan Osborne'un "Tüm Müslümanları öldüreceğim. Müslümanlar teröristtir." diye bağırdığını ve olayın ardından polisi beklerken de "İşimi tamamladım. Beni artık öldürebilirsiniz." diyerek gülümsediğini aktarmıştı.

Osborne mahkemede olayda kullanılan kamyonetin aslında İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in öldürülmesi için kiralandığını açıklamıştı. Corbyn'e Dünya Kudüs Günü dolayısıyla başkentte düzenlenen yürüyüş sırasında saldırmayı hedeflediğini belirten Osborne, polisin yürüyüş güzergahına koyduğu barikatlar dolayısıyla planının değiştiğini anlatmıştı.

Darren Osborne, daha sonra Türk, Yahudi ve Müslüman toplumun yoğun olarak yaşadığı Finsbury Park semtine doğru ilerlediğini ifade etmişti.

 

AA

Etiketler: İngiltere, İslâm, imam, teşekkür
Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    24 Haziran öncesinde bilinmesi gerekenler...

    Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti

    İngiliz liderler cami imamına teşekkür ettiler

    Akşener'den AKP mitingine katılan Çiller'e: Yüz ifadeleri çok ilginç

    Makedonya meclisi ülkenin yeni ismini onayladı

    CHP Melih Gökçek'in tweeti hakkında suç duyurusunda bulundu

    İsrail Filistin'de tansiyonu yükseltiyor

    Gençlerin ortak sorunu 'eğitim sistemi ve geçim zorluğu'

    AİHM Türkiye'ye tazminat cezası verdi

    Alman medyası: Türkiye ordusunu F-35 uçaklarıyla donatma imkanını kurban etti

    İnce medya yönetmenleriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi

    YSK'dan açıklama: Mükerrer oy kullananlar cezalandırılacak

    İran: Avrupa ülkeleri beklentimizi karşılamadı

    İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

    Kılıçdaroğlu: 24 Haziran bir demokrasi miladıdır

    BM İnsan Hakları Komiseri, ABD'nin konseyden ayrılma kararını 'hayal kırıklığı'olarak değerlendirdi

    'İsrail'in yasa dışı yerleşimleri durdurulmalı'

    Dünya Kupası'nda 6. günün sonuçları ve 7. günün programı

    Gençlerden mesaj var

    Madenci aileleri: Hesap sandıkta sorulacak

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Camili-namazlı fotoğraf
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mahpushane çocukları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran tarihî fırsat
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim yöneticiler niçin başımıza musallat oluyor?
    Faruk ÇAKIR

    Şartlar şimdi mi oluştu?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP umutsuz AKP’li mutsuz
    Genel

    AİHM Türkiye'ye tazminat cezası verdi
    Süleyman KÖSMENE

    Bir dakikalık küfür ne kadar hasar verir?
    Cevher İLHAN

    Seçim için ABD’nin “Menbiç hediyesi”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.