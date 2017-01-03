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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

İngiliz maceraperestten önemli uyarı!

03 Ocak 2017, Salı 12:39
Kuzey Kutbu'nu yatıyla dolaşan İngiliz maceracı David Hempleman-Adams, buzullardaki erimenin tehlikeli düzeye ulaştığı uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Sibirya, Alaska ve Grönland güzergahında 25 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayan 60 yaşındaki Hempleman-Adams buzullardaki erimenin ürkütücü düzeyde olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Bristol kentinden yola çıkan Hempleman-Adams, normal şartlarda 3 yıl sürmesi gereken yolculuğun, buzulların yok olması nedeniyle 4 ay bir günde tamamladığını kaydetti.

Hempleman-Adams, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesinin küresel ölçekte iklim değişikliğine yol açtığına dikkati çekerek politikacıları acil önlem almaya çağırdı.

Sibirya'nın kuzey kısımlarında bir miktar buzul gördükten sonra yaklaşık 2 bin 900 kilometrelik mesafede hiçbir buz engeliyle karşılaşmadığını vurgulayan Hempleman-Adams, "Hepimiz, deve kuşu sürüsü gibi davranıyoruz. Tek yaptığımız, önümüzdeki sorunu çözülmesi için gelecek nesillere devretmek." ifadelerini kullandı.

Hempleman-Adams, kutuplardaki buzulların yok olmasının Brezilya'daki yağmur ormanlarının küçülmesine denk küresel bir etki oluşturduğunu kaydederek, "Bu durum aslında felaketin habercisi." şeklinde konuştu.

Kuzey Kutbu'nda yaşanan felaketin ''küresel ısınma''ya yol açtığını söyleyen Hempleman-Adams, "Bu durum kesinlikle güneyde yaşayan bizleri de etkileyecektir." dedi.

Hempleman-Adams, Kuzey ve Güney kutuplarının coğrafi ve manyetik noktalarına ulaşan ilk kişi olarak tanınıyor. İngiliz maceracı, yedi kıtada yedi zirveye tırmanan dağcılar arasında da yer alıyor.

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WMO'dan endişelendiren kritik rapor!

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Küresel ısınma tehdidi büyüyor

Son zamanların üzerinde en sık konuşulan konularından birisi de küresel ısınma. Dünyanın tehdit altında olduğunu belirten uzmanlar “küresel ısınma ruh sağlığımızı da bozuyor” dedi.

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'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170

AA

Etiketler: kürsel ısınma, kuzey kutbu, buzullar
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