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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İngiliz mahkemesi Ankara Anlaşmalıların yargıya gitmesinin önünü açtı

28 Kasım 2018, Çarşamba 22:45
İngiliz Yüksek Mahkemesi, İçişleri Bakanlığının Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı veren Ankara Anlaşması'yla ilgili düzenlemesine yönelik davanın esastan görülmesine izin verdi.

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere’ye gelen Türkler tarafından oluşturulan “Türk İş İnsanları Birliği”nin kurucusu İpek Leni Candan, yaptığı yazılı açıklamada, başvurularını değerlendiren Yüksek Mahkeme'nin, İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davanın esastan görülmesine ilişkin izin talebini kabul ettiğini bildirdi.

Mahkemenin dün aldığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Candan, "Mahkemenin davamıza izin vermiş olması bize yapılan uygulamanın haksız ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Elimizden alınan hakları geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının bu yıl aldığı kararla süresiz oturum başvurusu için gereken süreyi 5 yıla çıkarttığını, dil ve kültür sınavı zorunluluğu getirdiğini ve başvuru ücretini de kişi başına 2 bin 389 sterline yükselttiğini aktaran Candan, İngiltere’de halihazırda bulunan yaklaşık 12 bin 500 Ankara Anlaşması'ndan faydalanan Türk vatandaşının haklarının bu düzenlemeyle olumsuz etkilendiğini kaydetti.

"Bariz adaletsizlik"

Davanın avukatı Yaşar Doğan da "Yüksek Mahkeme yargıcı, müvekkillerimizin meşru beklentilerinin ihlal edildiğini savunan başvuru temelimizi mesnetli ve savunulabilir bulduğundan davamızın esasının incelenmesine karar verdi. Şimdi davamızın esasının incelenip karara bağlanacağı duruşma için gün tayin edilmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın düzenlemelerinin, geçiş süreci tanımadan ve geriye doğru işletilmesinin haksızlığını vurgulayan Doğan, “Çok bariz bir adaletsizlik ve haksızlığın oluştuğu bu durumun mahkemeye gidilmeden çözülebilmesi gerekirken, İçişleri Bakanlığı bize mahkemeye gitmekten başka bir yol bırakmamıştır. Haklılığımızı ispat edip başarılı olacağız.” değerlendirmesini yaptı.

“Türk İş İnsanları Birliği” dava sürecinin finansmanı için internet üzerinde başlattığı bağış kampanyasında yaklaşık 70 bin sterlin toplamıştı.

Yeni düzenleme

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, yeni düzenlemeyle İngiltere'de ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabiliyor. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.

AA

Etiketler: Ankara anlaşması, İngiltere
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