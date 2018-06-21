İngiliz parlamentosunda Kur'an-ı Kerim okundu

5 Haziran Salı günü İngiliz Parlamentosunda verilen iftarda Kur'an-ı Kerim okundu.

Sultan Ahmed isimli hafız Parlamentoda Bakara Suresi’nin Ramazan’dan bahseden 183, 184, 185 ve 186. ayetlerini okudu.

Organizasyonun ev sahipliğini Muhafazakar Parti Milletvekili John Bercow MP yaparken birçok milletvekili de organizasyona katıldı.

Hafız Sultan Ahmed’in okuduğu ayetlerin meali:

183: Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.

184: (Size farz kılınan oruç), sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise, diğer günlerde, tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırırsa, hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

185: O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.

186: Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.

HABER: Mahmut Cemal Çakır