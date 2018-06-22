İngiliz Parlamentosunda Kur’an okundu

Geçen Ramazan ayında İngiliz Parlamentosunda verilen iftarda Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.

Geçen Ramazan ayında, 5 Haziran Salı günü İngiliz Parlamentosunda verilen iftarda Kur’ân-ı Kerîm okundu.

Muhafazakâr Parti Milletvekili John Bercow MP organizasyonun ev sahipliğini yaparken birçok milletvekili de dâvete katıldı. Hafız Sultan Ahmed, parlamentodaki iftarda Bakara Sûresi’nin Ramazan’dan bahseden 183-186. âyetlerini okudu.

Hafız Sultan Ahmed’in okuduğu âyetlerin meali şu şekilde:

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Size farz kılınan oruç), sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise, diğer günlerde, tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi arttırırsa, hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz. Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana duâ edince, duâcının duâsını kabul ederim. O halde onlar da benim dâvetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.”

İstanbul - Mahmut Cemal Çakır