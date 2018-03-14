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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İngiltere'de 23 Rus diplomat sınır dışı edilecek

14 Mart 2018, Çarşamba 15:59
İngiltere, bir hafta içerisinde 23 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casusunun İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. May, İngiltere'de bulunan 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. 

İngiltere, geçtiğimiz günlerde ülkesinde zehirlenen eski Rus ajanı için harekete geçti. İngiltere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

İngiltere, çifte ajan Serrgey Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı geçen hafta zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti.

Yapılan incelemede olay yerine yakın "Zizzi" adlı bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasal maddenin kalıntılarına ulaşıldığını duyurulmuştu.

Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi ajanı Sergey Skripal ile kızı, İngiltere'nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu. İngiliz polisi, bilincini yitirmiş şekilde bulunan Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal ile kızının maruz kaldığı maddenin sinir gazı olduğunu açıklamıştı. 

Ajan takasında yer almıştı

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

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