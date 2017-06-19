İngiltere'de ağır bilanço: Ölenlerin sayısı 79'a çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki 24 katlı binada çıkan yangında ölenlerin sayısının 79’a çıktığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, başkentin batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 24 katlı binada (Grenfell Tower) geçen hafta salı günü çıkan yangında ölenlerin sayısının 79’a ulaştığı ve sadece 5 kişinin kimliklerinin belirlenebildiği belirtildi.

Polis şefi Stuart Cundy, cesetleri binadan çıkartabilmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek ölü sayısının artabileceğini çünkü kayıp olduğu bilinmeyen kişilerin de yangın sırasında binada olabileceğini kaydetti.

Cundy, büyük musibet sırasında binadan kaçmayı başarabilenlerin polise bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Kensington Belediyesine ait 127 daireli sosyal konutta saatler sonra kontrol altına alınan yangındaki kayıpların öldüğü varsayılıyor.

İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower'ın ikametgahlara ayrılan 20 katında, 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları, yangının 4. katında bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını belirtti ancak bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Metropolitan Polis’ten Stuart Cundy, yangının binada olağanüstü bir yıkıma neden olduğunu belirterek, "Halkı bu yangından sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenemeyeceğini hazırlamak zorundayız" diye konuştu.

Diğer yandan Başbakan Theresa May, gökdelen yangınında evini kaybedenlere acil olarak 5 bin 500 sterlin tutarında yardım yapılacağını açıkladı.

Haftasonu yaptığı değerlendirmede, yangın musibetinin ardından yapılan yardımın yeterli olmadığı itirafında bulunan Başbakan May, hükümetin bu acı olaydan etkilenlere en iyi yardımı önümüdeki günlerde, aylarda ve yıllarda yapacakları güvencesini verdi.

Hükümet yangında zarar görenlere 500 Sterlini nakit olmak üzere 5 bin 500 sterlin acil yardımda bulunacak. Yangının ardından toplanan yardım tutarı ise 5 milyon sterline ulaştı.

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