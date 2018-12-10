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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi

10 Aralık 2018, Pazartesi 20:07
İngiltere Başbakanı May, Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanmasını ertelediğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, 11 Aralık Salı günü yapılması öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıkladı.

May, bu hafta yapılacak AB Zirvesi'nde muhataplarından "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları giderecek "teminatlar" almayı deneyeceğini kaydetti.

May’in kasım ayında AB ile vardığı Brexit Anlaşması ülkede kimseyi memnun etmedi. May’in partisinin 315 milletvekilinden oluşan parlamento gurubundan 101 milletvekili ile hükümete dışarından destek veren Kuzey İrlanda’nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisi (DUP) de anlaşmaya ret oyu vereceğini ilan etmişti.

May’in perşembe günü Brüksel’deki AB Zirvesi'nde AB tarafından “tedbir maddesi”ne zaman tahdidi getirilmesini veya İngiltere’ye bu düzenlemeden tek yanlı çekilme hakkı tanınmasını istemesi bekleniyor.

Tedbir maddesi

Madde, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.

"Tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecekti. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılacaktı.

Anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunan sert Brexit yanlıları, AB'nin tedbir maddesinin kaldırılmasını engelleyerek İngiltere'yi Gümrük Birliği ve sonu belirsiz müzakereler içinde mahsur bırakacağını iddia ediyor. Bunlara göre AB üyesi ülkeler de tedbir maddesini İngiltere ile ikili sorunlarının müzakerelerinde koz olarak kullanmaya yönelebilecek.

Ilımlı Brexit yanlıları ile AB yanlıları da anlaşmanın İngiltere'yi, üye sıfatıyla yönetiminde söz sahibi olduğu AB'nin pasif parçası haline getireceği eleştirisini yöneltiyor.

AA

Etiketler: İngiltere, Brexit, AB, parlamento
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