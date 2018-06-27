İngiltere'de İslamofobiyle mücadele çağrısı

İngiltere'de Britanya Müslüman Konseyi (MCB), iktidardaki Muhafazakar Partiye, parti içinde İslamofobiyle ilgili soruşturma açması çağrısını tekrarladı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki 500’den fazla Müslüman sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan MCB, Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partiye yönelik ikinci bir açık mektup yayımladı.

Parti üyeleri arasında İslamofobiyle ilgili soruşturma başlatılması çağrısının yinelendiği, MCB Başkanı Harun Han imzalı mektupta, “Üç hafta önce size yazdığımız mektupta Muhafazakar Parti içinde İslamofobiyle ilgili soruşturma açmanızı talep etmiştik. Üzücü bir şekilde sizden bir kabul veya yanıt alamadık.” ifadeleri kullanıldı.

Taleplerine karşılık verilmemesini “hayal kırıklığı” olarak nitelendiren Han, MCB’nin ülkedeki en geniş tabanlı Müslüman örgüt olduğunu hatırlattı.

Mektuba yanıt verilmemesinin parti içinde İslamofobinin düşündüklerinden de yaygın ve büyük bir sorun olduğunu gösterdiğini belirten Han, ilk mektubun ardından kendilerine iletilen yeni vakaların da bunu destekler nitelikte olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanından olumsuz tepki

MCB, 3 hafta önce Muhafazakar Parti yönetimine yolladığı açık mektupta parti içinde İslamofobiye yönelik bağımsız bir soruşturma açılmasını istemişti. MCB’nin talebi, ülkede faaliyet gösteren çok sayıda Müslüman sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğini almıştı.

Muhafazakar Partiden MCB’nin talebiyle ilgili tek açıklama Pakistan kökenli İçişleri Bakanı Sajid Javid’ten gelmişti. Javid, katıldığı bir televizyon programında İslamofobi için soruşturma açılması çağrısını reddetmiş, MCB’yi de İngiltere’deki Müslümanları temsil etmemekle suçlamıştı.

İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının Muhafazakar Partili üyeleri Syeda Warsi ve Mohamed Sheikh ise MCB'nin çağrısına destek vermişti.

İslamofobik ifadelerde artış

Muhafazakar Partiye yönelik İslamofobi suçlamaları, nisan ayında belediye meclisi üyesi Mike Payne'nin Müslümanları “parazit” olarak nitelendirildiği bir makale paylaşmasıyla başlamıştı. Müslümanların “devletin sırtından geçindiğini ve tavşan gibi ürediğini” savunan makaleyi paylaşan Payne’nin parti üyeliği askıya alınmıştı.

Daha sonra Londra’nın Hackney ilçesinden belediye meclisi üyeliği için adaylığını koyan Alexander van Terheyden, İslam’ı “şiddet içeren siyasi bir ideoloji” diye nitelendirerek faşizm ile karşılaştırmıştı.

Nisan ayında bir diğer belediye meclisi üyesi adayı Phillipa Auton, Avrupa’ya Müslüman göçünün durdurulması çağrısı yapmış, gelen tepkiler üzerine adaylıktan çekilmişti.

Wokingham’ın Muhafazakar Partili Belediye Başkanı Peter Lucey de İslam karşıtı bir dizi sosyal medya paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hem görevinden hem de partiden istifa etmişti.

Newcastle belediye meclisi üyesi adayı Nick Sundin’in parti üyeliği de Twitter hesabından hakaret mesajları paylaşması üzerine askıya alınmıştı.

Londra’nın Enfield ilçesinden belediye meclisi üyeliği için adaylığını koyan David Boston da mayıs başında sosyal medya hesabından tokmağında domuz eti asılı bir kapı resmi paylaşarak “Evinizi terörden korumanın yolu.” ifadesini kullanmıştı. Boston’ın parti üyeliği askıya alınmış ve hakkında soruşturma açılacağı duyurulmuştu.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 5'ini oluşturuyor.

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