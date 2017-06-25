İngiltere'de otomobil bayramlaşan kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı

​İngiltere'nin Newcastle kentindeki Westgate Sports Centre'daki bayramlaşma töreni sırasında, bir araç kalabalığa daldı. Beş kişinin yaralandığı olayın 'terör bağlantılı olmadığına inanıldığı' belirtildi.

İngiltere'nin kuzeyindeki Newcastle kentinde bir aracın kaldırımda bulunan yayaların üzerine sürüldüğü kaydedildi. Northumbria polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.14'te (TSİ 11.14) bir aracın Westgate Spor Merkezi'nin önünde bulunan yayalara çarptığı yönünde ihbarlar geldiği ifade edildi. Açıklamada, acil servis görevlilerinin gönderildiği olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, olayın terör bağlantılı olmadığının düşünüldüğünü ve olay yerinde 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığını aktardı. İngiliz basını ise olayın gerçekleştiği spor merkezinde Ramazan Bayramı için etkinlik düzenlendiğini bildirdi. AA

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