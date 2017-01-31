"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İngiltere'de Trump krizi devam ediyor

31 Ocak 2017, Salı 14:05
ABD Başkanı Donald Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in "devlet ziyareti" davetini ileten İngiltere Başbakanı Theresa May üzerindeki kamuoyu baskısı artıyor.

Geçen hafta gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde Trump’la bir araya gelen ilk dünya lideri olan May, görüşme sırasında ABD Başkanı'na ilettiği devlet ziyareti daveti nedeniyle zor durumda.

Bir milyon 650 bin kişi Trump'ın gelmemesi için imza attı

Trump’a yapılan davetin geri alınması için İngiliz parlamentosuna sunulan dilekçeye şu ana kadar bir milyon 650 bin kişi imza atarken, eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Ricketts da May’i davet için acele etmekle suçladı.

The Times gazetesine konuyla ilgili bir mektup gönderen Ricketts, Trump’a yapılan davetin çok erken olduğunu belirterek, "Kraliçe’ye böyle bir davet için tavsiyede bulunmadan önce Trump’ın nasıl bir başkanlık yapacağını bekleyip görmek daha bilgece olurdu. Kraliçe zor durumda bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Ricketts, mektubunda, daha önce hiçbir ABD başkanının bu kadar hızlı bir şekilde İngiltere’ye devlet ziyareti için davet edilmediğini de vurguladı.

Öte yandan May, Donald Trump’a davette bulunmadan önce ABD başkanının 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına yasak getirme kararından haberdar olmakla da suçlanıyor.

May’in Trump’a ilettiği davet dün akşam başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde on binlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. Davete karşı Londra’nın yanı sıra Manchester, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Birmingham ve Liverpool’un da aralarında olduğu 30 kentte gösteri düzenlendi. 

AA

Etiketler: abd, ingiltere, trump
Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi

    En çok terörü konuştuk

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Suriye'de çözüm görüşmeleri ertelendi

    Kılıçdaroğlu: Dünya bizimle alay mı etsin?

    142 yıla kadar hapis istendi

    Reina saldırısında yeni gelişme: Ses kaydı ortaya çıktı

    Köpeğin üzerini montuyla örten işçiye altın, takdir belgesi ve mont

    ''Trump haklı, bu mükemmel bir fikir''

    5 yaşındaki Müslüman çocuğa kelepçe

    HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

    Ortaköy saldırısında 14 tutuklama talebi

    Terör örgütü YPG'ye ABD zırhı

    Kardak çevresinde sıcak anlar!

    DP'li Şencanbaz, Demokrat Parti'nin neden ''hayır'' dediğini açıkladı

    Beyoğlu'nda yangın paniği!

    İngiltere'de Trump krizi devam ediyor

    Feyzioğlu'ndan 'anayasa değişikliği' ile ilgili çarpıcı açıklamalar

    2 kilometrelik yer sofrası kuruldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bininci kez Ayasofya
    Genel

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi
    Faruk ÇAKIR

    Sonunda pişman olacaklar
    Cevher İLHAN

    Referandum sürecinde “taraflılık”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’ye direniş reformlarla aşılır
    Raşit YÜCEL

    Zübeyir Gündüzalp’in hassasiyeti
    Mücahit ÇAKIR

    Trump’ın “Müslüman yasağı” Müslümanlara yarar
    Orhan GÜLER

    “İki yüzyıllık parlamenter sistem deneyimi yok ediliyor”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri
    Rifat OKYAY

    Bugünlerde neden daha fazla Risale okunmalıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.