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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İngiltere'den 12 maddelik Brexit planı

17 Ocak 2017, Salı 17:44
​May, İngiliz hükümetinin 12 maddeli Avrupa Birliğinden çıkış planı ve Brüksel ile yürütülecek müzakerelerdeki amaçlarını Londra'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Birleşik Krallık halkının AB'den çıkış yönünde altı ay önce verdiği kararın paylaşılan ortak değerlerin reddedilmesi anlamına gelmediğini belirten May, "AB'den ayrılıyoruz ancak Avrupa'dan ayrılmıyoruz." dedi.

Avrupa'ya seslenen May, güvenilir ortaklar olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Mal ve hizmetlerinizi almak istiyoruz, kendimizinkileri de sizlere satmak istiyoruz. Mümkün olduğunca serbestçe ticaret yapmak istiyoruz. Ayrıca bu ülkede hoş karşılanmaya devam edeceksiniz ve bizim vatandaşlarımızın da sizlerin ülkelerinde hoş karşılanacaklarını umuyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında müzakere sürecindeki 12 maddelik amaçlarını sıralayan May, öncelikle "Birleşik Krallık ile AB arasında yeni, olumlu ve yapıcı bir ortaklık oluşturmayı" hedeflediklerini kaydetti. 

İlk amaçlarının müzakere sürecinin açıklıkla yürütülmesi olduğunu belirten May, "Hükümet, İngiltere ile AB'nin varacağı anlaşmanın son halini yürürlüğe girmeden, İngiliz Parlamentosunun her iki kanadının oylamasına sunacak." dedi.

"Avrupa pazarlarıyla serbest ticaret anlaşmaları yapılması" maddesi çerçevesinde AB ile serbest ticaret anlaşmasına varmak istediklerine dikkati çeken May, şunları kaydetti:

"Ancak bu önerim, ortak pazar üyeliğinin devamı anlamına gelmiyor. Ortak pazarda kalmak istemiyoruz. Bunun yerine AB ile serbest ticaret anlaşmasına varmak istiyoruz. Bu anlaşma, mevcut ortak pazar düzenlemelerini içerebilir."

May'in konuşmasının piyasalara etkisi

İngiltere Başbakanı May’in ortak pazardan çıkılarak, karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının yapılması için çalışılacağını açıklamasının ardından yerel saatle 12.40’da Londra Borsası (FTSE) yüzde 0,52 değer kaybıyla 7788,77 puandan işlem gördü.

Özellikle geçen hafta sonu May’in ve Maliye Bakanı Philip Hammond’ın ortak pazardan çıkılacağına işaret eden açıklamalarıyla dün sabah saatlerinde İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1,20'nin de altına gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini görmüştü. May’in uzun zamandır beklenen Brexit stratejisine ilişkin açıklamalarının ardından sterlin bir miktar toparlanarak yüzde 2,02 değer kazanarak 1,2294 seviyesine yükseldi.

May’in konuşmasında da vurguladığı şekilde, İngiliz ekonomisinde haziran ayında yapılan referandum öncesindeki tahmin edilen kadar sert etkiler görülmedi. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, yakın zamanda referandum öncesindeki tahminlerinde yanıldıklarını kabul etmişti.

AA

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