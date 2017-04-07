İngiltere'den ABD'nin Suriye saldırısı hakkında açıklama

İngiltere hükümeti, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği askeri operasyonlara "tam destek" verdiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, "İngiliz hükümeti ABD’nin eylemine tam destek veriyor. Bunun, Suriye rejiminin düzenlediği barbar kimyasal silah saldırısına gereken cevap olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ABD'nin operasyonunun gelecekteki kimyasal saldırıları caydırma amacı taşıdığı vurgulandı. ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen hava üssünü vurduğu açıklanmıştı. AA

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