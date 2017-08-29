İngiltere'den Arakan için acil toplantı çağrısı

İngiltere, Arakan'da yaşananları görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Toplantının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşananları görüşmek için toplantı çağrısı yaptıklarını belirtti. Rycroft, "İngiltere, Myanmar'daki durumu görüşmek için BMGK'ye talepte bulundu. Arakan'da uzun süredir devam eden sorunların ele alınması gerekiyor. Tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Konsey'in konuyu bugün görüşmesi bekleniyor ancak BMGK Başkanlığından henüz toplantıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı. 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çağlı operasyonlarda çok sayıda sivilin ölmüş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. *** Okumak için tıklayınız: "Arakanlı Müslümanlar yıllardır zulüm görüyor" BM Genel Sekreteri Guterres'ten ''Arakan'' açıklaması ERC Sözcüsünden dehşet veren açıklama: Arakan'da 3 günde 2 ila 3 bin arası Müslüman katledildi Arakan'daki katliamı durdurun *** AA

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