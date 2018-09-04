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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İngiltere'den Arakanlı Müslümanlar için adalet vurgusu

04 Eylül 2018, Salı 19:10
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, ülkesinin Myanmar’da işlenen katliamların sorumlularının adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, hükümet olarak birinci önceliklerinin Arakanlı Müslümanların topraklarına güven içinde dönmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

"İkinci önceliğimiz faillerin adalet önüne çıkmasını temin etmektir." ifadesini kullanan Hunt, "Bu, uzun ve zorlu bir yol ama bu yola koyulmaya kararlıyız. Faillerin adalet önüne çıkarılması için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Arakan sorununun gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yapılacak bakanlar düzeyinde toplantıda da ele alınacağını belirten Hunt, "Ancak (faillerin) Uluslararası Ceza Mahkemesine sevki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) alması gereken bir karar ve şu an için orada bunu sağlayacak bir görüş birliği olup olmadığı net değil." değerlendirmesinde bulundu.

Arakan Sorunu

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istemişti.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

AA

Etiketler: İngiltere, Arakan, adalet, BM
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